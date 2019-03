Los candidatos van por la clase media en las redes y a través del trabajo ‘hormiga’

La pelea por conquistar a los indecisos y a los jóvenes de la generación del WhatsApp se libra voto a voto. Todas las alianzas se meten en la guerra digital, pero también optan por el trabajo hormiga; es decir, lanzarse a las calles para conversar con las personas cara a cara o generar reuniones con grupos pequeños de líderes, profesionales o personas con determinado interés común.

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, rayó la cancha en un reciente encuentro del MAS. Dijo a sus bases que hay un pedazo de Bolivia que no está en las organizaciones. “Muchos son hijos de ustedes, muchos son hijos de obreros, hijos de campesinos, hijos de comerciantes y transportistas, pero ahora no tienen sindicato, tienen su otro sindicato que se llama WhatsApp. Hay que llegar a ellos, hay que hablar con ellos, hay que hacerlo bien y con cariño, explicar”, señaló.

El mandato fue claro: “conquistar, hablar y comunicarnos con ellos. Hay que sumar, no hay que dividir, hay que juntar no hay que enfrentar. El MAS tiene que ser un imán que atrae, no repele”. Aseguró que las organizaciones sociales, solas, lograrán esta vez “solamente la victoria, pero con lo indecisos y la clase media aseguraremos los dos tercios, el 70% que nos pide Evo”, advirtió.

Planteó una estrategia comparada con la planificación urbana de la capital oriental. “Hay que hacerlo al modo de Santa Cruz, con anillos. El centro, primer anillo, gente más cercana y más comprometida. Segundo anillo, gente más cercana no muy comprometida. Tercer y cuarto anillo, gente cercana, todavía sin compromiso; hasta el sexto anillo, gente que le interesa pero no conoce. Octavo anillo, gente que tiene distancia. Nosotros debemos trabajar con los ocho anillos, decir venga compañero, yo le explico, venga compañero yo lo apoyo”.

En ese mismo encuentro, el presidente Evo Morales se puso a disposición, junto al ‘vice’ para reunirse con diferentes grupos de jóvenes, empresarios, además propuso que cada región invite a expertos independientes para diseñar el programa y un encuentro con jóvenes en septiembre.

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, comentó que junto a Carlos Mesa iniciaron una gira que ya recorrió cinco departamentos, “con una modalidad no tradicional. Nos reunimos con representantes, con grupos pequeños, con mujeres, con jóvenes, productores”, relató.

Señaló que son encuentros “con cinco, diez e incluso una persona si es necesario, con diálogos fluidos y directos. No estamos haciendo actividades con masas. La política debe ir de la mano de las nuevas formas de comunicación”, dijo.

Por su parte, el postulante a la presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, consideró que la nueva clase media y los indecisos son “los que más quieren un cambio”, y por eso “no apoyan a candidatos que son muy conocidos, y se sienten frustrados por quienes están ahora en el Gobierno como con los que estuvieron antes”. Por ello, busca llegar al Ejecutivo con una propuesta que se enfoque en los problemas de la gente, ya no en las ideologías ni la confrontación.

Cuando se refirió específicamente a cómo conquistar a la clase media, señaló que él tiene una ventaja. “Provengo de este sector. Soy parte de esta generación que se unió alrededor del No, y no está de acuerdo con lo que ocurre, puedo ofrecer una propuesta que no incida en un modelo ya fracasado ni en presidentes ya fracasados”, insistió.

La labor hormiga está presente en el esquema de campaña de la agrupación. “Somos una candidatura de cercanía a la gente. Lo demostramos en el Carnaval, estuve en Oruro y en Santa Cruz, en medio de la gente”, aseveró.

Además, comentó que también se realizan encuentros con jóvenes, profesionales, mujeres, trabajadores “conversando y respondiendo a las preguntas sin filtros ni barreras. Soy el que más va a los medios en todo el país”.

Las redes también son aprovechadas, porque aseguró que en Bolivia Dice No están conscientes que enfrentan a “un monstruo que usa todos los recursos del Estado sin escrúpulos, límites y mucho menos control. Nosotros no descansaremos”, afirmó.

El candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, informó de que apela a reuniones con diferentes grupos de personas en todo el país. “Se segmenta el electorado según regiones e intereses. Lo más importante para nosotros es el contacto directo”, aseveró.