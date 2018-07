Los Demócratas buscarán a Carlos de Mesa, si decide ser candidato en 2019

Como si fuese el efecto del manejo del Gobierno sobre el caso Quiborax, un día después de que el vicepresidente Álvaro García Linera anunciara el ‘congelamiento’ del trámite de juicio de responsabilidades en contra de Carlos de Mesa, ayer el expresidente se convirtió en el blanco de todo tipo de coqueteos políticos, elogios y hasta bienvenidas irónicas provenientes de una parte de la clase política boliviana que no descarta que en 2019 cambie de opinión y decida postularse a la Presidencia.

Tanto fue así que el Movimiento Demócrata Social (MDS), partido del gobernador Rubén Costas, se atrevió a decir, a través de Vladimir Peña, su vocero, que si el también vocero de la causa marítima boliviana cambiaba su postura de evitar la candidatura presidencial, ellos estarían dispuestos a conversar con él porque “para tener un proyecto ganador hay que tener la mirada amplia y hay que conversar con todos los líderes con aspiraciones de gobernar el país”.

Desde el año pasado Carlos de Mesa ha figurado en más de una encuesta como el político opositor con mejores posibilidades electorales frente al MAS. No obstante, tras su actuación como vocero de la causa marítima –sobre todo por el debate en el que, en 2015 arrinconó a un presentador del programa editorial de la TV Nacional de Chile – y luego de las amenazas del oficialismo con procesos por los casos Lava Jato y Quiborax, la presión para que asuma la candidatura creció.

Por eso no parece extraña la sugerencia que han hecho ayer los Demócratas al exjefe de Estado. “Si el expresidente Carlos de Mesa, en algún momento, cambia de postura, por supuesto. Demócratas es un partido amplio y en ese caso no tenemos problema de conversar de cara al futuro”, explicó el vocero de Rubén Costas, un líder opositor que en otro tiempo, cuando era presidente del Comité pro Santa Cruz, encabezaba paros cívicos en contra del Gobierno de Carlos de Mesa y no dudaba en criticar su “falta de brújula” o la “absoluta inexistencia de acciones que conduzcan a los bolivianos hacia un buen puerto”, como consta en la edición impresa del diario paceño La Razón del 13 de enero de 2005, luego de un paro departamental de 48 horas.

El expresidente, que la noche del jueves dio una disertación en Cochabamba sobre el 21-F, no se ha referido ayer a las insinuaciones del partido de Rubén Costas. Y los colaboradores inmediatos de De Mesa tampoco han querido hacer comentarios al respecto. En lo interno, el círculo del exmandatario cree que hablar de una candidatura hoy sería ayudarle al MAS a ‘saltar’ el encierro en que se ha convertido la reivindicación del voto del 21-F, tal como ha dicho antes el propio De Mesa. Asimismo, al bloque del expresidente no les es desconocido que para buscar una opción de poder, si se da el caso, eso sería difícil si no se cuenta con apoyo cruceño, bastión electoral de Demócratas.

Peña ha reconocido, por otra parte, que hablar de una candidatura presidencial de Carlos de Mesa cuando él la ha rechazado tantas veces podría tomarse como una especulación y que los Demócratas tienen como prioridades en su agenda encarar dos peleas fundamentales de cara a 2019: “La defensa del 21-F y construir la alternativa política de cambio”.

Asimismo, el vocero de Costas anunció que en diciembre se celebrará el congreso de ese partido, ocasión en la que, según Peña, los Demócratas elegirán a su candidato presidencial para 2019.

Costas expresó este año que no tendría reparos en buscar la Presidencia si su partido así lo decide, pero no hay nada cerrado. En 2013, durante el congreso de fundación del Movimiento Demócrata Social, Costas fue proclamado candidato a la Presidencia, una aspiración a la que renunció en pro de una alianza electoral con Samuel Doria Medina, el jefe de Unidad Nacional, de cara a los comicios generales de 2014.

La comparación con Messi

En la otra vereda, el partido del presidente Evo Morales tampoco se quedó indiferente: el coordinador político del Gobierno en Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, irónico, dio la bienvenida a la candidatura del vocero de la causa marítima boliviana asegurando que hace seis meses que sabía de ella y que su partido político son las plataformas ciudadanas que reivindican el mandato del voto en la consulta del 21 de febrero de 2016 (21-F).

Pero quien usó las expresiones más creativas sobre Carlos de Mesa en el MAS fue el tercer hombre del Estado, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales. Como si quisiera impulsar la candidatura presidencial de su antiguo jefe en PAT, a ‘Gringo’ Gonzales se le ocurrió comparar a Carlos de Mesa con Lionel Messi, el astro argentino del fútbol, cinco veces ganador del Balón de Oro. También lo llamó ‘vedette’ y ‘doncella’.

“Falta que sepamos cómo va a llegar el señor Carlos de Mesa (a las elecciones); deben estarse disputando muchos partidos políticos porque ahorita él se está exponiendo como una vedette: él es una vedette. Está de moda, seguro todos los partidos de oposición que tuvieron su oportunidad en la historia se lo estarán disputando. No quiero decir ‘vedette’ porque eso puede generar susceptibilidades, mejor diremos una suerte de Messi o la doncella que se quieren disputar todos los príncipes”.

Romero quiso ser más ácido y aprovechó para atacar a las plataformas del 21-F. “¿A ustedes les sorprende eso?”, preguntó Romero a los periodistas que le consultaron por una eventual postulación de Carlos de Mesa. “Yo lo sabía hace seis meses, si no son independientes pues. ¿Quién se creyó que las plataformas eran independientes? Más bien hay que saludar eso: bienvenido, que las plataformas pelen capucha y se sepa que son gente neoliberal y partidos políticos conservadores. Más bien, hay que saludar que Carlos de Mesa tenga su partido, que son las plataformas”, dijo.

Romero respondió así al discurso que dio el exmandatario en Cochabamba, donde desafío a los partidos y a las plataformas a coordinar la lucha contra el Gobierno por el respeto al 21-F.