López afirma que grupo pagado hostiga a líderes con 21F y 'Bolivia dijo No'

La ministra de Comunicación, Gisela López, atribuyó a grupos pagados de 10 o 20 personas el "hostigamiento" que sufren algunas autoridades en relación al 21F el 'Bolivia dijo No'. Atribuyó al jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, el pago a esos activistas.

"La agenda del presidente y vicepresidente, no se construye en función a grupos políticos pagados, que son financiados para aplicar una estrategia que inventaron los argentinos que consiste en hostigar a un líder, no vamos a trabajar en función de eso", aseveró la titular, este viernes en conferencia de prensa.

La autoridad fue consultada si la decisión de dejar de difundir públicamente la agenda del jefe de Estado está relacionada a evitar que estos grupos se hagan presentes en actos públicos para exigir el respeto a los resultados del referendo en el que ganó el 'No' a la repostulación.

"No se si valdrá la pena a un político que financia a estos grupos", agregó López, ante los dichos de Doria Medina, que hoy dijo que el jefe de Estado "no solo no respeta el voto, sino que ahora, insulta a los votantes: a los ciudadanos".

Ayer, Morales aseveró que "algunos grupos por ahí marchan entre 10 y 20, con su cartoncito 21-F. ¿Qué es 21-F? Es la mentira. Sabe el pueblo boliviano y sabe también el mundo, ahora me estoy informando, saben que defender el 21-F es defender la mentira. Una vergüenza, defender el 21-F es defender a la derecha, esa derecha vendepatria".