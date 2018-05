López: Evo construyó una imagen de honestidad, eso quiere afectar Ortiz

La ministra de Comunicación, Gisela López, afirmó que el senador opositor Oscar Ortiz busca afectar la imagen de honestidad que construyó el presidente Evo Morales, con las denuncias que realiza sobre los contratos directos firmados para la organización y realización de los Juegos Sudamericanos.

"El presidente durante toda su vida ha construido una imagen de honestidad y esa imagen es la que quiere afectar Oscar Ortiz", aseveró en conferencia de prensa, advirtiendo la existencia de una campaña para dañar la imagen de los Odesur, que tendrán lugar en Cochabamba.

Conoce más:

El opositor fue quien realizó varias acusaciones por los millonarios contratos con los que se beneficiaron las empresas Kronopios y Arte Bolivia SRL, la primera pertenece al exministro Pablo Groux. El presidente se reunió con ambos emprendimientos antes de que se lanzara la convocatoria para proporcionar los servicios.

Mediante un memorial dirigido al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, el opositor solicitó una “investigación objetiva” de las presuntas irregularidades en los procesos de contratación directa, pese a que antes desde ese despacho se anticipaba que no se encontró nada sospechoso.

Lea también:

"Ellos intentan ahora jalar, buscar otro tema, inventarse sin pruebas y documentos levantando el nombre del presidente para tender una cortina de humo sobre lo que está hundiendo a Demócratas, que es la corrupción", agregó la ministra de Comunicación.

Agregó que Ortiz "no tiene ninguna prueba, no tiene absolutamente una prueba, él mismo lo dijo ayer: 'se puede presumir', 'se supone', dice 'al parecer', son presunciones y no tiene documento alguno y nosotros le queremos decir que no puede levantar el nombre del presidente y tratar de (vincularlo) forzadamente, maliciosamente con mentiras, sin documentos".