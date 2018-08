Llaman la atención a director distrital por dichos contra estudiante

Una llamada de atención y dan por cerrado el caso. El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, pide no abrir la polémica con el caso de la estudiante que ayer gritó 'Bolivia dijo No' en el desfile escolar, a quien el director distrital, Félix Jara, dijo que se le "aflojó un tornillo" y que se "rayó".

"Pido no polemizar, está hablando el gobernador, como autoridad, no hay proceso, ha sido llamado la atención el distrital, si la señorita quiere gritar 'Bolivia dijo No', se respeta. Se cierra el caso porque está hablando el gobernador", señaló la autoridad en conferencia de prensa.

Ayer, en el 'campo de Marte', una joven de secundaria del colegio Litoral exigió el respeto a los resultados del 21F y la autoridad educativa local anticipó que hablaría con la directora del establecimiento para asumir acciones.

"Lamentar las declaraciones del profesor Félix Jara, que son personales, acá las decisiones se toman institucionalmente. No va a existir ningún tipo de represalias, he pedido que el profesor de enmarque en lo que es el respeto", agregó Cejas.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) anticipó acciones penales contra el director distrital, por considerar que atenta contra la libertad de expresión, amenaza y discrimina a la colegial. También la Asamblea Permanente de Derechos Humanos condenó las afirmaciones de Jara.

El gobernador manifestó además que "está bien, que podemos hacer, fue la única señorita que gritó, nadie le hizo callar", ratificando que no se evitará ningún pronunciamiento a favor o contra el Gobierno en los actos por el 6 de agosto.

