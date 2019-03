Linchan a un hombre por presunta violación a una niña en El Alto

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Aguilera, informó que durante la celebración del martes de challa en la zona de la Ventilla de la ciudad de El Alto, un grupo de vecinos habría golpeado a un hombre de 43 años hasta matarlo, al ser acusado de haber violado a una niña en un domicilio donde se encontraban compartiendo bebidas alcohólicas.

El hecho habría ocurrido cuando los padres de la menor, decidieron salir a comprar una caja de cerveza, según declararon testigos, y al retornar la madre sorprendió a la menor con el pantalón abajo y encerrada en la cocina con este individuo, por lo cual llamó a gritos a vecinos y familiares.

Según testigos, el hombre habría padecido los golpes por más de dos horas.

Por su parte Aguilera explicó que por este hecho ya existen tres aprehendidos, ambos padres y un vecino, además de haberse colectado elementos probatorios para la investigación.

"Se ha procedido a aprender a tres personas en este caso a los padres de familia de la menor de siete años y en este caso a un vecino, esto se produce debido al influjo del alcohol, se ha intentado explicar esta acción en todo caso violenta y desde nuestra perspectiva ilegal pues una muerte un linchamiento nunca tiene una justificación jurídica", afirmó Aguilera.

Entre los elementos recolectados por la Felcc se encontrarían una pala impreganda con sangre y una cuerda.

Por otro lado, la autoridad informó que, al examen forense practicado a la menor, no se habrìa encontrado evidencia de violación. "Se ha remitido a la menor a un examen forense, la forensería a cargo de este examen ha logrado establecer que no existía por lo menos desde el punto de vista forense el himen no estaba rasgado, se encontraba integro (...) lo que significa que no ha habido penetración", dijo Aguilera.

Pese a la versión de la familia, la policía se encuentra realizando la investigación del caso y los tres aprehendidos podrían ser acusados por el delito de asesinato u homicidio por omisión violenta incluso si se comprueba que hubiera existido la agresión sexual a la menor.