Liévana critica al ‘cruceñismo’ en un spot en redes sociales

María Renée Liévana se despidió ayer de su personaje Estefani Brillit en un video que subió a Facebook, en el que aprovechó para referirse al hostigamiento que teme recibir ahora que es candidata a primera senadora por el MAS, por culpa del ‘cruceñismo’.

“¡Es jodido aquí! O acaso has oído hablar alguna vez del cochabambinismo, el pandinismo o el potosinismo. No, el problema aquí es el cruceñismo. ¡Barajo! Ya me imagino a todinga la gente con sus acusaciones de la que voy a ser víctima”, afirma Liévana a través de la voz de Estefani.

En su video, Liévana representa el momento posterior a la llamada del presidente Evo Morales en que la invita a encabezar la lista del MAS en Santa Cruz. Entonces habla por teléfono con su amigo ‘Pachín’, a quién le pide consejo.

“Ya la estoy viendo a doña Choca de allá de la esquina, ya la estoy escuchando decir vendida, traidora. Y todinga esa sarta de burreras que hablan cuando uno está puej de este otro lado, ¿no ve?”, comenta Liévana. Esta no es la primera vez que hace referencia a las críticas de una parte de la sociedad cruceña, antes había dicho que “las redes son para chismes”.

Su interlocutor le responde a Liévana que “nadie es dueño del cruceñismo”, y que este consiste simplemente en amar a Santa Cruz. Al cierre del video, que en cuatro horas logró 5.000 reproducciones, Liévana se quita la peluca y deja al personaje, al que compara con su cariño al pueblo.