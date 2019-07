Liévana cerró sus cuentas de redes sociales para evitar 'mensajes de odio'

María Renée Liévana Durán, comediante que da vida al personaje de ‘Estefani Brillit’, contó que decidió desactivar sus cuentas en redes sociales para evitar contaminarse con mensajes de odio, tras ser presentada ayer como candidata del MAS a primera senadora por Santa Cruz.

"He decidido desactivar mis redes sociales y dedicarme, enfocarme al trabajo futuro que se viene y es muchísimo", dijo en la víspera, entrevistada por el programa 'Hablemos Claro' de Bolivia Tv.

En las últimas horas causó gran revuelo que el oficialismo se inclinara por la actriz como postulante a la Cámara Alta. La invitación fue hecha por el presidente Evo Morales, que ayer presentó a su plancha en la capital cruceña.

Entrevista a la candidata:

"Yo sabía lo que se venía, sé que esta decisión que he tomado va a traer muchas repercusiones, de conocidos y desconocidos, principalmente de ellos, que no me conocen, pero que opina sobre mí. Yo creo que la decisión que tomé de no mirar redes sociales es la mejor, porque no quiero contaminarme con tanto odio que existe de gente que no ni siquiera me conoce", acotó la mujer.

La también expresentadora de Tv propone dejar el odio de lado y que exista una nueva relación entre el oriente y el occidente del país, minimizando las críticas que surgen a su candidatura y anticipando que trabajará por el bien de los cruceños.

"Vivimos en un país democrático, todos tenemos derecho a disentir, no somos moneda de oro para que todos nos quieran ni nos admiren, es una reacción normal y voy a demostrar lo contrario a lo que piensan con el trabajo que voy a desarrollar", complementó Liévana.

