Leyes dará un mensaje a la población desde la cárcel

El Juzgado Anticorrupción segundo de Cochabamba determinó ayer rechazar el pedido de cesación a la detención preventiva del alcalde suspendido José María Leyes, por el caso Mochilas II. A la salida de la audiencia dio a conocer que le levantaron la restricción para hablar con la prensa y que hoy dará una conferencia, a las 10:00, desde la cárcel de San Antonio.

Leyes está recluido desde el 30 de noviembre y enfrenta al menos 20 procesos. El fiscal Ricardo Arellano dijo que no se presentaron los argumentos necesarios y que hay riesgo de fuga. “Estas manillas muestran el miedo que el MAS me tiene, me encarcelan porque saben que vamos a ganar las elecciones”, añadió.