Niegan pedido de cesación a la detención de Leyes y este dice que el MAS le teme

La mañana de este miércoles la defensa del alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, presentó una acción pidiendo la cesación a la detención preventiva que cumple en la cárcel de San Antonio; sin embargo, el juez anticorrupción ha ratificado la medida en el penal cochabambino.

Leyes está detenido desde el 30 de noviembre, cuando el juez anticorrupción, Iver González, resolvió la detención preventiva, en la cárcel de San Antonio, por la presunta compra irregular de mochilas chinas.

El burgomaestre, que enmanillado ofreció una conferencia de prensa improvisada, anunció que ha solicitado un permiso para dirigirse hacia la población a través de la prensa, en ese sentido adelantó que mañana, a las 10:00, emitirá un amplio comunicado en donde brindará detalles sobre el proceso que está encarando.

“Estas manillas que me ponen, estas manillas muestran el temor, el miedo que el MAS me tiene, ellos me encarcelan porque me temen, porque sabe que el pueblo me apoya, porque saben que les vamos a ganar en las próximas elecciones”, declaró Leyes, tras abandonar la audiencia.

Agregó que el pedido de brindar una conferencia extendida se debe a que existen muchas cosas de qué hablar. “Es importante que el pueblo cochabambino y Bolivia escuche lo que tengo que decir, ojalá que no teman a mi voz, que no pongan pretexto para evitar que mi voz sea escuchada por toda Bolivia, los invito para que mañana puedan escuchar la verdad. Si no permiten mi entrevista, será una prueba más de que el MAS le teme a José María Leyes”, acotó.

