Ley de desmonte enfrenta a Mesa y a Ortiz; ambos se acusan de ser funcionales a Evo

El candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa acusó al presidente Evo Morales y al candidato de Bolivia Dice No de ser los responsables de la catástrofe que se vive en la Chiquitania, al haber aprobado una ley que autoriza los desmontes.

“La Ley 741, que impulsó los chaqueos indiscriminados que ocasionaron la peor catástrofe en la historia de la Chiquitania, fue hecha por la alianza Evo y Oscar Ortiz, cómplices que hoy hacen proselitismo sobre el fuego y las cenizas de la flora y fauna cruceña”, escribió Mesa en su cuenta en Twitter.

La ley a la que hace referencia Mesa, autoriza en su artículo 3 el desmonte de hasta 20 hectáreas en tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos y en tierras de producción forestal permanente, sin la presentación de Planes de Ordenamiento Predial o Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierra en propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas y asentamientos humanos con Resolución de Autorización, de forma expedita y simplificada.

Además, en el artículo 4, establece que las propiedades pequeñas, comunitarias o colectivas quedan exentas del pago de patente por superficie de desmonte de hasta 20 hectáreas.

Entre las disposiciones finales, se destaca que esta ley no aplica en reservas forestales ni áreas protegidas.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, reveló el miércoles que la norma fue aprobada por unanimidad en la Cámara Alta, contando con el apoyo pleno de los legisladores oficialistas y de la oposición.

Ortiz responde sin referirse a la ley

En respuesta, Oscar Ortiz escribió a través de las redes sociales: “Nunca cobré un peso de Morales, nunca me nombró para ningún cargo, nunca le supliqué que lo hiciera, Mesa sí. Morales ha sido y es jefe de Mesa, no el mío. Ambos gustan de esa forma vieja de hacer política que es hacerse fotos en las tragedias humanas, yo no. Ambos son el pasado”.

El senador no se refirió al tema de la ley y si él fue uno de los legisladores que votó a favor de la cuestionada norma, señalada por ambientalistas de ser una de las causas del desastre en la Chiquitania.

