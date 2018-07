Ley de Diversidad de Revilla recibe apoyo de políticos y activistas

A una semana de la promulgación de la Ley unicipal 311, de promoción y respeto a los derechos de las personas con Diversa Orientación Sexual, las calles de La Paz escenificaron una marcha de rechazo protagonizada por la Fejuve y fieles de iglesias católicas y evangélicas.

Si bien la protesta dividió las opiniones en redes sociales, se evidenció que la norma del alcalde Luis Revilla, dirigida al reconocimiento de derechos humanos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), recibió el respaldo de líderes políticos, autoridades y activistas.

Durante la promulgación, Revilla explicó que la norma tiene como objetivos implementar políticas municipales para el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación, que contemplan el ejercicio de la identidad, acceso a la salud y orientación sexual.

El post de la promulgación:

Ley de diversidades sexuales permitirá que funcionarios estén sensibilizados para atender a colectivo LGBTI, resalta Alcalde Revilla



[Para mayor información --> https://t.co/qksXvZPnub ] pic.twitter.com/zsB9vecFSE — AMNoticias (@AMN_Noticias) July 5, 2018

Voces en contra

La Fejuve de Jesús Vera y la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, marcharon este jueves por el centro de La Paz pidiendo la abrogación de esta norma.

“Una persona con diversidad sexual va a poder estar en el kinder como profesor en primaria o secundaria. Van a llegar como ellos se caracterizan y la apariencia que ellos demuestran. ¿Ese es el ejemplo que vamos a dar a nuestros hijos?, eso es lo que nos preocupa”, cuestionó Vera, según Fides.

La convocatoria de la marcha:

Atención Bolivia: El jueves 5 de julio Gran Marcha por la abrogación de la Ley de Diversidad Sexual pic.twitter.com/Aq0RVIzkbo — CitizenGO es (@CitizenGOes) July 2, 2018

"Luis Revilla enseña a tus hijos lo que quieras, si deseas anti valores también, pero con los hijos de otros no te metas, no tienes derecho", escribió en su Twitter la ex diputada Paola Zapata.

Luis Revilla enseña a tus hijos lo que quieras, si deseas anti valores también, pero con los hijos de otros no te metas, no tienes derecho!#LuisRevillaMarxista#NoTeMetasConLosHijosDeOtros pic.twitter.com/prk8gaLdt1 — Paola Zapata (@_PaolaZapata_) June 28, 2018

El vocero de la iglesia en Santa Cruz, Edwin Bazán, ve en la norma adoctrinamiento e 'ideología de género' al que el alcalde de La Paz accede debido a que busca recursos económicos de la comunidad LGBT.

Erwin Bazán: “Revilla está manejando una agenda de lobbie gay en busca de apoyo económico” - https://t.co/IdyASVS6Lv pic.twitter.com/YrnI0phHIk — eju.tv (@ejutv) July 3, 2018

Subió un video en redes:

Saliendo de entrevista en PAT. ¡Atención Padres! Meter contenidos sexuales e ideológicos en la educación de nuestros niños es adoctrinamiento... #ConMisHijosNoTeMetas Posted by Erwin Bazan Gutierrez on Wednesday, June 13, 2018

Voces a favor

El dirigente LGBT, Alex Bernabé Colque‏, destacó la norma paceña, que calificó de histórica e inclusiva, de la misma manera compartió 'tuits' y mensajes de políticos y autoridades que respaldan esta comunidad.

La Paz como municipio dio un paso histórico en Políticas Públicas en DDHH y Diversidad Sexual... Les digo a los compañeros que están en contra de la Ley Nro 311: #BastaDeOdioYEngaño pic.twitter.com/ove3LPlMdJ — Alex Bernabé Colque (@abernabecolque) July 5, 2018

Entre las figuras que respaldan los derechos de la comunidad se encuentra el líder de UN, Samuel Doria Medina, el Gobernador de Tarija, Adrián Oliva y la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño.

No importa el color político partidario cuando se tiene la bandera de los Derechos Humanos, lo principal es construir una sociedad más respetuosa.#YoApoyoLaLeyMunicipal311 pic.twitter.com/Pg3WsBB9LC — Alex Bernabé Colque (@abernabecolque) July 5, 2018

Hace décadas atrás habían movilizaciones para seguir considerando a las mujeres sub humanas, hoy se repiten esas movilizaciones para desconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y Trans. #YoApoyoLaLeyMunicipal311 y les digo a los que se movilizan #InformatePues pic.twitter.com/AKh5LJqkjs — Alex Bernabé Colque (@abernabecolque) July 5, 2018

Incluso se sumaron algunos periodistas: