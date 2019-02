Leonardo Loza sobre el Lamborghini: Yo debo ser 'el compañero más pobre' de los cocaleros

El ejecutivo de la federación de productores de coca de Chimoré del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, afirmó que él debe ser el "compañero más pobre" de su organización; vive en alquiler y como único medio de transporte tiene una bicicleta.

De esta manera Loza rechazó las versiones de que se habría comprado un Lamborghini, auto lujoso con un precio de al menos 200 mil dólares, y atribuyó la versión a un ataque de los partidos de derecha. Dijo que como único patrimonio tiene a su nombre un terreno de 20 hectáreas heredado de su abuelo, donde está su cato de coca y una pequeña casita, después, "dinero, como se dice, (no), creo que Leonardo Loza debe ser el compañero más pobre o sin dinero afiliado a esta organización" de Chimoré.

Remarcó en entrevista con el programa QNMP que si tuviera un poco de dinero, lo primero construiría sería una pequeña vivienda para vivir, y "por más que tenga plata no me compraría (ese Lamborghini) porque no soy de lujos, de comprar cosas de magnitud, con tanto precio". "Yo provengo de una familia muy pobre, abandonada por las políticas neoliberales, y nuestra cultura y vivencia diaria no nos permite" esos lujos.

El 7 de enero se conoció de la llegada de un Lamborghini Huracán a la población de Patacamaya. La presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, confirmó que el vehículo ingresó de forma legal al país.

Varios memes que circularon en las redes sociales, daban como propietario del lujoso vehículo al dirigente cocalero, Leonardo Loza, quien rechazó esa versión, y lo atribuyó a un nuevo ataque de la derecha. "Qué más nos dirán, que más se inventarán, recordarán ustedes que inventaron para mí que la mano derecha de Evo Morales había violado a una niña de 12 años, que quiero ser Presidente, que quiero ser Vicepresidente, ahora nos hacen aparecer como dueños de este auto lujoso", manifestó.

Indicó que para movilizarse como dirigente lo hace con los vehículos de su federación, uno de ellos de 10 años y el otro de 20 años de antigüedad.