Legisladores suplentes molestos porque se quedaron sin aumento

“Hay molestia, como siempre, en todos”. Con esas palabras resumió el diputado potosino Vicente Méndez (MAS) el estado de ánimo en que se encuentran los legisladores suplentes por la decisión asumida en la Asamblea Legislativa Plurinacional de no pagar el aumento de sueldo ni el retroactivo a diputados y senadores. Dos de sus colegas dijeron que de no solucionarse puede reflejarse en el momento de hacer campaña en sus sectores.

“Nosotros estamos más tiempo allá (en sesiones), incluso erogamos más gasto que los titulares en el sentido de que nuestros electores, los sectores a los que representamos, nos nombran padrino de todo y de nada; cuando estamos en alguna reunión o un seminario los compañeros nos piden ir a almorzar y los compañeros nos señalan para que paguemos”, explicó el senador oficialista Marcelo Arancibia.

El 1 de mayo, el presidente Evo Morales promulgó el decreto 3889 que define el incremento salarial para todos los funcionarios públicos. Esta norma fija el límite de Bs 18.727 para el aumento salarial; los legisladores suplentes perciben Bs 7.544 de salario y por eso creen que les corresponde.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, explicó que el pago para legisladores es por sesión, los titulares trabajan tres semanas y se les paga por ese tiempo. Los suplentes vienen una semana a La Paz y reciben el monto correspondiente. “El pago es por sesión trabajada”, justificó.

La senadora oficialista Janeth Felipez, de Chuquisaca, aseguró que es un solo salario que se recibe entre titular y suplente, por tanto, si el titular no percibe un incremento, el suplente tampoco tendrá el aumento del 4% que está dispuesto en el decreto 3889.

Pero dos de sus colegas refutaron esas afirmaciones y mostraron sus papeletas. Uno dijo que, si es un solo sueldo, quiere decir que ganan más que el presidente y, por lo tanto, sería ilegal ese pago porque la ley limita el sueldo de los funcionarios públicos. Otro legislador dijo que no puede ser un solo sueldo porque los titulares sufren los descuentos de ley en los seguros de largo y corto plazo; lo mismo pasa en suplentes, porque también reciben descuentos, entonces es ilegal porque no puede haber doble descuento en un solo sueldo.

Para cortar la polémica, Borda informó que el caso estaba en consulta con el Ministerio de Economía cuya autoridad debería tomar una decisión final.

Pero ayer, los diputados afectados mostraron una resolución de la Cámara de Diputados en la que les hacen conocer que no habrá aumento y que es una decisión final del ente legislativo.

La campaña

Los diputados afectados afirmaron que ellos no podrán garantizar su participación en la campaña electoral que se avecina porque el gasto se incrementará, por lo tanto, se necesitará un mayor apoyo económico.

La senadora Felipez espera un acto de solidaridad de parte del presidente Evo Morales. Recordó que cuando se dictó el segundo aguinaldo, ellos tampoco tenían que recibir y acudieron a él para solucionar su pedido y les pagaron el beneficio.

Los opositores, como el diputado José Carlos Gutiérrez (UD), esperan que el conflicto se solucione y refirió que el MAS aprueba incrementos que luego no puede cumplir. Adelantó que puede haber un recurso judicial para que se cumpla con el aumento que señala el decreto 3889.

Dos diputados del MAS afirmaron, por separado, que no pueden trabajar por ley. “Entonces qué vamos a hacer tres semanas, no podemos ganar plata y cobramos muy poco, no sé si valió la pena llegar aquí”, lamentó uno.

TITULARES Y SUPLENTES SE ACUSAN DE NO TRABAJAR Y DE GANAR POR ACUDIR A SESIONES ESPORÁDICAS CADA MES

La polémica entre legisladores titulares y suplentes no tiene fin. Los alternos aseguran que los titulares ganan Bs 22.000 por cinco días de trabajo; pero los suplentes ganan Bs 7.500 por tres días, responden los titulares. Ambos deben compartir el curul cada mes.

“Siempre dije que se debía evaluar a cada uno de nosotros, tanto titulares como suplentes. Veamos, los titulares ganan Bs 22.000, llegan los martes a mediodía y se van jueves a mediodía, póngale tres días de sesión por tres semanas al mes son nueve días, pero tienen derecho a cuatro licencias al mes, que lo utilizan la mayoría de los titulares nos quedan cinco días y por eso ganan Bs 22.000”, refirió el diputado Amílcar Barral, de la opositora UD.

Pero su colega Juan Cala exhortó a sus colegas suplentes a entender el marco del decreto de incremento y no polemizar sobre quién trabaja más o menos. Justificó el sueldo de los titulares porque los que vienen de otros departamentos, deben dejar a sus familias, mientras que los suplentes no enfrentan ese problema.

Barral desafió a los diputados y senadores suplentes, principalmente del oficialismo, a demostrar qué hicieron en estos cinco años, si presentaron alguna petición de informe “y peor si fue un proyecto de ley”. Los oficialistas respondieron que sus sectores verán si fue un buen trabajo y podrían ser ratificados en octubre.