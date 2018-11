El expresidente Carlos Mesa, envió una carta al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para poder ser escuchado en la sesión de mañana, donde se conocerá el informe final de la comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) - Lava Jato Camargo Correa (Brasil).

"En ejercicio del derecho constitucional a la defensa, solicito intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la sesión de consideración del informe final", dice parte de la misiva que el político difundió esta jornada.

Mañana a las 09:00 el pleno de Diputados y Senadores comenzará el debate sobre las conclusiones de la indagación que halló ciertos indicios por el cobro de sobornos en las gestiones de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

"La presidenta de la Comisión Especial (Susana Rivero) violando la normativa sobre la reserva de esta investigación, ha adelantado públicamente, en distintos medios de comunicación, con relación a mi persona y otros ex funcionarios que me acompañaron en calidad de Ministros y Viceministros en mi gestión de gobierno, prejuicios sobre la base de información sesgada y manipulada, que nos atribuyen falsamente una participación que no hemos tenido en supuestos sobornos de la empresa Camargo Correa", agrega el exmandatario.

Mesa reitera que su administración no tuvo nada que ver con las supuestas irregularidades en la firma y ejecución del contrato para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, enfatizando que "es inadmisible presumir que si esos pagos se hubieran realizado tengan relación alguna con mi gestión presidencial".

La diputada del MAS que dirigió la investigación explicó que "nosotros recomendamos con semejantes indicios que el fiscal general de Bolivia tiene que activar la cooperación judicial, así se llama en términos jurídicos para que el fiscal que hay en Brasil pueda contactarse con todas estas personas que están todas procesadas en su país para que nos den mayores elementos".