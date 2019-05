Las redes sociales sí incidirán en los indecisos

A mí me contrataron varias veces para asesorar a candidatos desde el 2014, año que hubo elecciones nacionales. El 2015 para elecciones municipales. Pero de pronto, al principio, era difícil hacerles entender que tenían que estar vigentes, presentes, respondiendo a la gente, que iban a recibir mensajes negativos, que no todo era color de rosa. Tal vez desde hace cinco años hubo un despertar a las redes sociales, pero no por los efectos positivos sino por los negativos. El 21F marcó un antes y un después. Se crea una dirección de redes sociales como Estado y ya se pone las cosas en perspectiva. Creo que hay mucho miedo por parte del sector político de que los perfiles, a través de las redes, puedan denunciarte, hacerte quedar mal y ese miedo está infundado porque si tienes un buen manejo, si sabes lidiar con los perfiles falsos y los ‘trolls’, creo que puedes tener buenos resultados. Ahora vendrá un escenario muy interesante porque el padrón tiene más del 30% de votantes que son menores a 30 años, entonces, son jóvenes, son personas que están a medio camino con el tema de la política y por eso no es raro ver en las encuestas la cantidad de indecisos.

Las redes no terminan por decidir el voto. Una persona que ya sabe cuál es su línea política, si es oficialista u opositor, si le gusta Mesa o Evo u Ortiz, votará por él, pero las redes sí incidirán en los indecisos, si podrán inclinarlos a favor. Muchos, erróneamente, también predicar entre conversos, mucho se habla de partido, del líder, de las acciones, pero no se está hablando a ese 30% de indecisos que no quieren saber de política y están muy ajenos a esta realidad.

No creo que estas elecciones vayan a traer algo nuevo, la verdad. Si hubiera algo nuevo ya lo estuvieran haciendo. Se siguen usando medios masivos, ponen spots, y no hay un idioma digital nativo. Hubo intentos interesantes, pero lastimosamente las personas que deciden por atrás todavía le tienen miedo a enfrentarse cara a cara con tal cantidad de gente. Si cruzas este fenómeno con el de Luicito Comunica, hay tienes un público que se guía por otros cánones, por otros códigos. La política boliviana todavía apela a lo tradicional.

Las redes sociales sirven también para destapar casos, para hacer denuncias, para mostrar un poco de sensionalismo, pero son reacciones, no son preventivas, estamos reaccionando ante el meme y curiosamente la forma de reaccionar es a través de un comunicado o conferencia, entonces, se usan herramientas de los años 80 en pleno año 2019.