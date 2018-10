Después del anuncio del presidente Morales de atención gratuita de radioterapia por un año para los pacientes con cáncer en La Paz, el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, brindó detalles de un “enfoque integral del Estado a la problemática del cáncer” en el programa El pueblo es noticia. Aseguró que desde hoy ya debería empezar la atención en la sede de Gobierno con la lista de 13 pacientes que serán derivados a los centros privados IBRO y Oncoservice.

De igual forma, el resto de los pacientes oncológicos que requieran este servicio tienen adónde dirigirse, en el caso de Santa Cruz está el Instituto Oncológico del Oriente y en los otros departamentos los hospitales de tercer nivel. “Estamos coordinando con los Servicios Departamentales porque a través de ellos en los hospitales de tercer nivel, vía Gestión Social, las personas pueden acceder para hacerse este tratamiento”, manifestó y detalló que el paciente debe contar primero con el diagnóstico y la indicación específica del especialista de que necesita la radioterapia.

Para quiénes

El tratamiento gratuito en radioterapia se hará priorizando aspectos socioeconómicos. “Normalmente un tratamiento de radioterapia oscila entre $us 4 mil y $us 7 mil, y se requieren sesiones de 20, 25 y hasta 30, de acuerdo con la magnitud del problema y el Estado va a cumplir esto. Lamentablemente no ha habido un cumplimiento de todas las autoridades departamentales, algunos gobernadores no han trabajado en ello. Por eso el presidente tomó la decisión de brindarles tratamiento de radioterapia para que puedan salvarse muchas vidas”, dijo.

La autoridad recalcó que esta “decisión humanitaria” del presidente tiene carácter nacional y es para los de menores recursos, es decir, la gente que acude a hospitales públicos. “Es para los que no tienen un seguro que les cubra. Por eso estamos haciendo un trabajo conjunto con los Servicios departamentales, con las Unidades de Gestión Social, los hospitales de tercer nivel, que cuenten con las condiciones para realizar el tratamiento”.

Rocabado también hizo hincapié en que el ofrecimiento del presidente es por un año, porque para junio ya habrá varios centros con capacidad de respuesta integral al cáncer, “en La Paz estará el hospital El Alto Sur, lo mismo el hospital de Montero, que está en plena construcción y habrá otro en Trinidad. A esto se suma la unidad de radioterapia que se va a construir en Cochabamba y los tres centros de medicina nuclear con aceleradores lineales, braquiterapia y otras tecnologías. Uno va a estar en La Paz con dos aceleradores, otro en El Alto con otros dos aceleradores y el último en Santa Cruz, en la Pampa de la Isla, con un acelerador lineal, estos son centros con tecnología de punta y estamos formando personal humano en Rusia, Cuba y Argentina”, aseguró Rocabado, quien considera que para la siguiente gestión se dará atención en establecimientos propios.

Seguro Único de Salud

En la misma línea del tema salud, el ministro Rocabado informó que la implementación del Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito iniciará con más de 400 prestaciones; las mismas que serán gratuitas desde enero de 2019 en hospitales de primer, segundo y tercer nivel de atención.

“Los Encuentros Por la Salud y la Vida clarificaron mucho sobre las prestaciones que deberían otorgarse a la población, priorizando las enfermedades que más aquejan”. Estos 10 encuentros se desarrollaron del 24 de septiembre al 12 de octubre en los nueve departamentos, y, en palabras de Rocabado, se prioriza el área clínica, quirúrgica y de rehabilitación; además del trabajo preventivo y diagnóstico temprano para todas las enfermedades.

En ese marco, la autoridad reiteró que la implementación será progresiva, de acuerdo a la respuesta instalada (infraestructura, equipamiento y recurso humano).

La lista oficial de prestaciones gratuitas será expuesta después del Encuentro Nacional Por la Salud y la Vida, a desarrollarse el 26 y 27 de octubre en Cochabamba.

Al respecto, al presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, le gustaría saber cuáles son las prestaciones y dónde se van a atender. “Actualmente hay deficiencias en los centros públicos, nos parece una barbaridad el hecho de que implementen en los tres niveles que en este momento no tienen infraestructura. También habla de recursos humanos que se están formando, pero apenas van a abastecer para los hospitales que hay actualmente”, criticó. Una vez más ratificó que los colegios médicos de Bolivia rechazan “el encuentro de los masitas” que habrá el 26 y 27 de este mes y anunció que van a proponer una ley integral de salud que van a empezar a difundir en los departamentos. “Primero en Santa Cruz y luego en los demás departamentos, convocando a los que no han sido llamados. Vamos a presentar a la población un verdadero proyecto y luego a los candidatos para que sea una política de Estado y no de Gobierno, saldrá antes de fin de mes, estamos coordinando con la Gobernación, los municipios y las juntas vecinales.