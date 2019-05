Las cifras de los documentos no coinciden con lo recibido por Mesa

El MAS presentó ayer un protocolo de venta de un departamento, suscrito el 4 de mayo de 2010, entre José de Mesa, padre del expresidente Carlos Mesa, y Blanca Grimanesa Hinojosa, expareja del excoronel Gonzalo Medina -hoy implicado en narcotráfico-, en el que se registra un traspaso del inmueble por $us 19.000. El documento generó dudas, porque Carlos Mesa había declarado que, el 16 de junio de 2009, el expolicía depositó en su cuenta la suma de $us 30 mil por esa transacción. El expresidente se hizo cargo de la venta por el mal estado de salud de su padre, un reconocido historiador, que falleció dos meses después de la firma del documento presentado ayer.

La operación estuvo a cargo del abogado Paulino Verástegui Palao, quien no contestó ayer su celular y, según el Gobierno, fue funcionario de Mesa cuando fue presidente. Según la versión del candidato de Comunidad Ciudadana, el jurista le informó que la venta la concertó el hermano de Medina, mediante documento privado suscrito en la fecha ya mencionada “en favor de Blanca Grimanesa Hinojosa Imanareco”. Así lo detalló el exmandatario en su blog.

“La constancia de la veracidad de esta compra-venta está en la escritura pública 20/2010 de 4 de mayo de 2010”, complementa el documento del expresidente.

Así, Mesa citó el protocolo mostrado luego por el oficialismo. La diputada Susana Rivero fue la que desveló el documento: “Ya que él no lo muestra, aquí está”, dijo. La asambleísta hizo notar que la minuta fue firmada al año siguiente del depósito, y hace foco en el monto de la transacción, $us 19.000. Se trata del departamento ubicado en el piso 7 del edificio Brasilia, en la 6 de agosto y J.J. Pérez, frente al monoblock de la UMSA. Tiene 120 metros cuadrados. La administración del condominio confirmó que tiene tres dormitorios sin parqueo ni baulera.

Rivero pidió que Carlos Mesa explique al país cuál es su relación con Medina, “porque lo conoce de tiempo. Además, nos tiene que confesar si tiene vínculos con narcotraficantes”, e insistió que hay indicios de lavado de dinero en este tema.

El abogado de Mesa y vocero de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, le devolvió gentilezas. Dijo que el fiscal de distrito de Santa Cruz, encargado de la indagación del caso Medina, debiera llamar a Rivero y al Gobierno para hacerles esas preguntas. “Si dice que es plata del narcotráfico y Medina estaba vinculado hace diez años, ¿por qué lo designó como la autoridad más importante de esa región en la lucha contra el delito?”. Sin embargo, no quiso hablar sobre el documento presentado por el MAS, y dijo que el abogado Verástegui es quien debe explicarlo. Ayer no lo hizo. Mesa respondió muy brevemente desde Cochabamba: “Qué le hace suponer a la señora (Rivero) que hace esta acusación, ese ‘instrumento macabro’ que tiene la Asamblea, se trata del pago de la totalidad de ese departamento”. De esta forma, abrió la posibilidad de que hubiera otras cuotas que se pagaron en ese año, pero no ofreció más detalles, ni documentos.

El abogado de Medina habló en Santa Cruz y señaló que le pasaron documentación donde está la minuta de transferencia para la compra de ese departamento y también los documentos que comprueban que lo vendieron posteriormente. “Es decir, que el señor Mesa intervino como apoderado legal de su padre que tenía principios de alzheimer”. Luego, el jurista complementó que, si hay una investigación, “haremos llegar los documentos a la autoridad correspondiente”.

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra se animó a suponer que hubo una defraudación fiscal, al fijar un monto menor en la transferencia al realmente cobrado; mientras que el candidato Óscar Ortiz sugirió a Mesa mostrar todos los papeles: transferencia, depósitos y pagos de impuestos.