Las ‘cholitas escaladoras’ y su nuevo reto: ahora están aprendiendo inglés

My name is Lidia. Es lo primero que aprendió decir Lidia Huayllas, una de las famosas ‘cholitas escaladoras’ que esta vez están ante un nuevo reto: aprender a hablar en inglés. La embajada de Estados Unidos tocó las puertas de estas damas de pollera para ofrecerles una oportunidad que antes no habían siquiera imaginado. Como mujeres de montaña, que viven como guías de turistas, la opción de aprender inglés complementa a la perfección su oficio.

Por eso dos veces por semana toman el minibús desde El Alto, cada martes y jueves, de 15:00 a 17:00 para acudir a clases. Por el momento asisten Lidia Huayllas, Dora Magueño, Cecilia Llusco y Elena Quispe. Analía Gonzáles que ya tiene cierta base de inglés se va a incorporar en breve.

“Es bien necesario saber otro idioma, cuando era más joven no tenía esa posibilidad, trabajaba para mis hijas, para hacerlos estudiar y ahora que las chicas crecieron quiero hacer todo lo que me perdí e ir a todas partes”, cuenta Lidia, que a sus 53 años está llena de planes y de metas.

