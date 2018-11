Las 10 frases de la dura respuesta de Demócratas a Samuel Doria Medina

A las 18:20 el vicepresidente de Demócratas, Ernesto Suárez, en una conferencia de prensa en la sede de Gobierno y a nombre de esa tienda política, se pronunció acerca de la decisión de Unidad Nacional (UN) de romper la alianza que habían establecido previamente, junto a otras plataformas. Además, desveló cómo fue la relación con Samuel Doria Medina, líder de UN, a quien acusó -entre otras cosas- de faltar el respeto a la democracia y a los compromisos adquiridos.

A continuación te enumeramos los diez puntos del pronunciamiento de Demócratas:

1.- La Alianza Bolivia dice No, integrada por Unidad Nacional, la plataforma ‘Bolivia dijo No’ y Demócratas, se presentó desde el primer día como una alianza abierta a la decisión de los militantes y a la posibilidad de que cualquiera de sus militantes se presentase como candidato a la presidencia del país.

2.- Siempre se dejó abierta la posibilidad de que las negociaciones entre los participantes de la alianza pudieran llegar a perfilar un binomio de consenso, pero también se asumió que, en caso contrario, los votos de los militantes debían elegir a los candidatos.

3.- En esa misma dirección se habían manifestado repetidamente los líderes de las organizaciones participantes e incluso algunos habían propuesto este sistema como forma de dirimir un liderazgo de unidad de la oposición.

4.- Cuando se formalizó la alianza no había ya ninguna posibilidad de construir la unidad de la oposición que algunos

pretendíamos y Unidad Nacional rechazó, desde el primer momento, la incorporación de otras organizaciones y personalidades previamente a la formación del binomio.

5.- Desafortunadamente el perfil de renovación propuesto por demócratas apara los candidatos no coincidía por el planteado por Unidad Nacional, basado en un único candidato posible.

6.- Ante esta falta de encuentro los Demócratas comenzamos a realizar las gestiones para ofrecer a la alianza y al país una candidatura nueva que represente una verdadera alternativa a los candidatos del pasado y al gobierno actual.

7.- La decisión de UN de solicitar la disolución de la alianza supone, además de un acto de cobardía política, una falta de respeto a los compromisos escritos y una burla a la democracia.

8.- Dichos compromisos incluyen la indisolubilidad de la alianza y su vigencia mínima hasta la fecha de las elecciones

del año 2019.

9.- La decisión personal del señor Doria Medina de no concurrir a las primarias y por lo tanto de no ser candidato no puede impedir ni deslegitimar la posibilidad de que cualquier otro militante de Unidad Nacional o de Demócratas pueda ejercer sus derechos y presentarse como candidato.

10.- Por eso, no respaldaremos la decisión de Unidad Nacional y continuaremos nuestro camino en la alianza ‘Bolivia dice no’, que sigue siendo -hoy también- un grito de repulsa contra todos los que rompen las reglas cuando no les conviene. ¡Bolivia dice no!