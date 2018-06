LaMia: el proceso está estancado y con los plazos vencidos

El proceso judicial contra varias personas imputadas por el desastre aéreo de la nave de LaMia, matrícula CP- 2933, el 28 de noviembre de 2016 en Colombia, con saldo de 71 personas muertas, radica en el juzgado de instrucción penal y anticorrupción tercero de Santa Cruz del juez Martín Camacho, no tiene nuevas actuaciones y los plazos para la presentación de una acusación de juicio oral por parte de la Fiscalía vencieron.



El 27 de noviembre de 2017, a un año del accidente conmovedor que causó la muerte de 71 personas, la Fiscalía de Santa Cruz, a la cabeza de Freddy Larrea, hizo conocer de manera oficial que la investigación se amplió por seis meses más. La autoridad aseguró que la ampliación para completar la realización de acciones investigativas no descartó incluir en las indagaciones al ex senador venezolano Ricardo Albacete y a su hija Loredana Albacete Di Bartolomé, que figuran en documentos como los mayores accionistas y representantes de la corporativa LaMia en Bolivia.



La decisión de pedir la ampliación por seis meses más surgió después de revelaciones hechas consistentes en los peritajes realizados al teléfono de la exadministradora de LaMia Miriam Flores.



Los peritajes realizados por el Instituto de Investigaciones, Técnicas Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) fueron adjuntados al expediente y judicializados. Se trata de 109 páginas de chats entre Miriam Flores y Ricardo Albacete y su hija Loredana Albacete. Asimismo, el peritaje arrojó 30 documentos originales que certifican que Ricardo Albacete era el dueño de LaMia, además de facturas y fotografías judicializadas. También se acumularon audios, y toda la documentación sometida a peritaje da cuenta de que Ricardo Albacete y su hija tenían el control de LaMia. Entre los documentos figuran certificaciones reales otorgadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que dan fe de que Ricardo Albacete era el dueño y accionista mayoritario.

Las imputaciones



Hasta el momento permanecen imputados el exgerente de LaMia Gustavo Vargas Gamboa, Joons Miguel Teodovich Ponce, de la Dirección General de Aeronáutica Civil; Celia Castedo, de tránsito Aéreo de la Administración de Aeropuertos y Servicios a la Navegación Aérea (Aasana) por los presuntos delitos de lesiones gravísimas, homicidio culposo y desastre en medios de transporte aéreo. También están imputados Marco Antonio Rocha y Gustavo Vargas Villegas.



Jerjes Justiniano, abogado de Gustavo Vargas, manifestó que los seis meses se cumplieron hace más de un mes y que no existe acusación alguna y el caso está sin ninguna clase de nuevas actuaciones. Justiniano manifestó que la Fiscalía no aportó con ninguna prueba y que el caso está retrasado.



Fiscalía anticorrupción

La comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Mirtha Mejía, Richard Camacho, Jackeline Severiche y Edil Robles, lleva adelante el proceso.



Sin detenidos



El proceso no tiene a ninguna persona detenida, los que fueron llevados a la cárcel se defienden en libertad con medidas sustitutivas. La Fiscalía prepara pedidos de extradición para algunos que salieron del país.