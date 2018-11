La vocal Dunia Sandoval rechaza amenazas oficialistas y opositoras

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dunia Sandóval rompió el silencio, y rechazó cualquier tipo de amenazas, vengan del oficialismo o de la oposición como las que se han lanzado en los últimos días en contra del Órgano Electoral. Garantizó que esta instancia actuará de forma independiente y conforme a ley.

“Quiero expresar un rechazo total a todo tipo de amenazas a las que ha sido sometido al Órgano Electoral, tanto del oficialismo como de la oposición. Como señala el artículo 4, numeral 10 de la ley del TSE, este tiene autonomía funcional respecto a otros órganos del Estado. No recibe instrucciones de otro órgano del poder público ni presiones de ningún poder fáctico”, aseveró.

Dunia Sandoval detalló a EL DEBER que esas amenazas llegaron “del Ejecutivo, del Legislativo, de un dirigente de un partido político y un expresidente. Todos ellos tienen derecho a emitir sus opiniones, pero no así a amenazarnos con procesos judiciales e incluso con la cárcel, violando la ley de manera sistemática. Ante eso mantendremos nuestra independencia y autonomía en la toma de decisiones”, aseveró.

En las últimas semanas, el vicepresidente Álvaro García Linera; los presidentes de las cámaras de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, Milton Barón, minimizaron las facultades del TSE como Órgano del Estado y su capacidad de decisión para dirimir, el 8 de diciembre, si autorizan o no la candidatura del presidente Evo Morales. “Ante esas dudas que puede tener el Tribunal (Electoral) de ‘qué hago’, no dude, usted no puede dudar porque usted no interpreta, usted simplemente ejecuta lo que dice un órgano superior en el ámbito constitucional, que se llama Tribunal Constitucional”, dijo el segundo mandatario.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, aunque luego retrocedió, dijo que si el TSE no autoriza la repostulación, deberá “atenerse a las consecuencias”.

El exmandatario Jorge Quiroga expresó que “el próximo gobierno democrático tendrá que procesar a los vocales que estén violando el 21 de febrero (...). El que contravenga la ley desde el TSE va a tener que devolver la cuota de 160 millones de bolivianos y van a ir presos”, señaló.

El senador del MAS Rubén Medinacelli dijo que la vocal “tiene razón. La CPE incluye lineamientos sobre esta normativa. El reglamento del OEP habla de atribuciones. Oficialistas y opositores debemos esperar que el TSE tome decisiones en el marco de la normativa vigente”. El legislador admitió que es un órgano independiente, pero cuando se le preguntó sobre la decisión del 8 de diciembre, dijo que “ellos actuarán en función de la norma, y al hacerlo, habilitarán a los candidatos correspondientes”.

El diputado opositor Wilson Santamaría respondió que lo que hizo la oposición fue recordarle que al que no respeta la voluntad popular, le espera alguna acción penal en el futuro. “No amenazamos, solo le recordamos”, apuntó.