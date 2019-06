La unidad, el tema de arranque del Congreso de las plataformas 

Con la participación de unas 300 personas de Chuquisaca, Tarija, Potosí, Cochabamba, Oruro, La Paz y Santa Cruz empezó este sábado el Cuarto Congreso Nacional de Plataformas y que tiene lugar de encuentro el Comité pro Santa Cruz.

Los himnos cruceño y boliviano se entonaron en la apertura para después dar paso a breves intervenciones de los representantes de las plataformas, en que que se aclaró que sin unidad de las organizaciones ciudadanas, políticas y cívicas la defensa de la democracia no será viable.

En medio de gritos de “Evo a Chonchocoro”, “no tenemos miedo” y “Bolivia dijo no” transcurrió la primera parte del encuentro que se desarrollará durante toda la jornada.

En dicho congreso se determinarán las acciones que tomarán para fortalecer su lucha en defensa de la democracia, los resultados del 21F, en contra de la reelección, y el pedido de renuncia de los vocales del TSE.

“No habrá gobierno potroso que quiera encaramarse”

El lider de la Cidob orgánica, Adolfo Chávez, hizo una dura intervención durante el Cuarto Congreso Nacional de Plataformas

Acompañó a las representaciones de varios departamentos en nombre de los pueblos indígenas del Oriente.

Adolfo Chávez, líder de la Cidob orgánica, aseguró que los pueblos indígenas no solo advierten. “Si decimos que los pueblos indígenas saldremos a las calles, lo haremos, no importa el precio, no habrá gobierno potroso que quiera encaramarse y a los infiltrados del gobierno en este congreso, que dicen que somos cuatro gatos, les decimos que son unos potrosos, ya no sirven a los bolivianos”.

Chávez lamentó que el voto del referéndum fuera tirado a la basura y aseguró que a los indígenas no los mueve el deseo de ser senadores. “Si lo hiciéramos estaríamos mintiendo, solamente, por principio de derecho constitucional, yo ciudadano debo hacerlo cumplir, debemos hacer cumplir el sagrado voto”, desafió.