El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, manifestó la mañana de este jueves, que la sentencia contra el médico Jhery Fernández no tiene fundamentos consistentes y dejó a las autoridades jurisdiccionales que investiguen el caso, especialmente, las acciones del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz que firmó la condena.

“En el proceso han participado muchas personas. Estamos hablando de un Tribunal de Justicia. No solo de una juez sino de otros dos jueces que participaron. Aparentemente hubo problemas. He leído la sentencia y es absolutamente carente de fundamento. No hay una fundamentación como debe ser en el caso de semejante naturaleza. Hemos visto varios casos de estos. Eso muestra la mala calidad de la administración de nuestra justicia”, manifestó la autoridad.

El galeno es el principal involucrado en el proceso del bebé Alexander. Recibió una condena de 20 años de cárcel y ahora cumple casi cuatro años de detención preventiva en el penal de San Pedro de la sede de Gobierno.

La autoridad aclaró, sin embargo, que como ministro de Justicia no le compete manifestarse sobre las sanciones contra el Tribunal o el destino que vaya a tener el doctor, mientras que el Consejo de la Magistratura inició una investigación contra la administradora de justicia.

La autoridad no quiso referirse a la actuación del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en este tema, pese a que es sindicado por Fernández como el "autor intelectual" de decisión judicial que lo condenó a la cárcel.

Mediante una carta desde la cárcel, el galeno identifica a tres fiscales y tres jueces de ser los autores del “peor crimen que se ha podido cometer: SENTENCIAR A UN INOCENTE”. Identifica a Guerrero, además del fiscal departamental Edwin Blanco y la fiscal de materia Susana Boyán. Asimismo, mencionó como coautores a los jueces Petrona Pacajes, Roberto Mérida, Gladys Guerrero, quienes lo sentenciaron.