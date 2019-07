El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, lamentó la muerte del médico gastroenterólogo Gustavo Vidales a consecuencia de una falla multiorgánica provocada por el Arenavirus y advirtió sobre la letalidad de este virus que tiene afectado al galeno Marco Ortiz, hospitalizado en la Caja Petrolera, en la sede de Gobierno.

Larrea, en contacto con Panamericana explicó que el doctor Ortiz, que se encontraba estable hasta el viernes de la semana pasada, pero sufrió un par descompensaciones el sábado, presentó problemas pulmonares y una falla respiratoria que requirió de urgencia que el galeno sea intubado.

“Ayer el compañero fue dializado porque el virus ha vuelto a atacar la parte renal y no queremos que ataque la parte hepática. El virus es letal. Tenemos que saber bien que es lo que produce este virus, no podemos quedarnos con la incógnita, este virus atacó a varios órganos de nuestro colega (Vidales) entre ellos, el riñón, el hígado, sus pulmones y el sistema nervioso, por lo tanto, no es cualquier enfermedad”, advirtió Larrea.

Vidales y Ortiz, de acuerdo con los galenos, ambos atendieron a la médico interna, Ximena Cuellar quien falleció el 4 de junio por la misma enfermedad. A su vez, Cuellar es la que atendió al “paciente cero”, Macario Gironda, un agricultor de 68 años que murió en Caranavi.

