Abraham Quiroga dejó este jueves de ser uno de los abogados del exdirector de la Felcc, Gonzalo Medina. El jurista llegó a La Paz para realizar el trámite de traslado del excoronel a Santa Cruz y constató que se encuentra muy delicado de salud.

"Yo me estoy haciendo a un lado porque no quiero prestarme a que me procesen como defensa técnica, tomando en cuenta que la salud de Medina está muy mal. Doy un paso al costado, le comuniqué al coronel, no me voy a prestar al juego, porque la salud de Medina está muy mal", afirmó en entrevista con Unitel el jurista.

Afirmó que en las condiciones en las que está el exjefe policial, procesado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Pedro Montenegro, no sería posible trasladarlo el lunes a Santa Cruz, para que acuda a sus audiencias programadas.

Video de la entrevista al jurista:

"Medina se encuentra en una colchoneta, en el piso y asistido con un tanque de oxígeno”, explicó Quiroga, detallando que el capitán Fernando Moreira “se la está dando de enfermero y paramédico", atendiendo al exdirector de la Felcc de Santa Cruz, en el penal de San Pedro.

Ambos no tienen la autorización para recibir la visita de sus familiares y se habría prohibido que Medina sea sacado del penal para que reciba atención médica. "Se encuentra recluido a su suerte y es una pena cómo le dan tratos inhumanos", acotó el abogado.

Otros datos indican que Medina sufre hipertensión, arritmias cardíacas y desvanecimientos. Junto al capitán Moreira se encuentran recluidos en la cárcel de la sede de Gobierno desde el 9 de mayo. El pasado lunes debían ser trasladados a la capital cruceña, pero no fueron por problemas en sus pasajes de avión.

