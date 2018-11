La oposición tiene dificultad para conformar binomios de candidatos

El debate se calienta todos los días y los resultados no están cerca. A cada bloque de oposición le cuesta elegir —a algunos convencer— a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, algo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) selló hace unos días. La alianza Ciudadanos, de Carlos Mesa y Luis Revilla, no encuentra al acompañante del expresidente y el acuerdo entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas (Bolivia dice No) aún discute el binomio, aunque se menciona como un hecho que el empresario paceño se presente a las primarias como presidenciable. Félix Patzi (Movimiento Tercer Sistema) invitó a seis mujeres para que sean su vicepresidenciable y Víctor Hugo Cárdenas (UCS) trabaja en ese sentido.

Mesa tiene la última palabra. Será el exmandatario quien elija a su acompañante de fórmula, aunque surgen nombres como el de Carlos Hugo Molina. El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), que postuló al expresidente, no quiere entrometerse en esta decisión y deja en manos de su postulante la decisión. Soberanía y Libertad (Sol.bo), de Luis Revilla, también es parte de la alianza y están lejos de colocar un candidato a la Vicepresidencia.

“Tome en cuenta que la fecha vence el 28 (de noviembre)”, sentenció Mesa, a pesar de que algunos días dijo que hoy presentaría a su acompañante de fórmula.

Esa misma voz se escucha en la alianza Ciudadanos. Gustavo Pedraza, del comité político en Santa Cruz, señaló que aún hay plazos y que Mesa será quien anuncie el nombre. “No hay nada nuevo”, selló el exministro.

Las alianzas

En la alianza Bolivia dice No, que reúne a Unidad Nacional (UN) y el Movimiento Demócrata Social (MDS), el panorama es el mismo. El debate se impone para elegir, en este caso, ambas postulaciones. Sin embargo, Doria Medina tiene pasos adelantados para ser el candidato presidencial.

“Lo más importante es que hay que consensuar los nombres de los candidatos. Estamos en ese proceso y hemos avanzado muy bien. El candidato de UN es Samuel (Doria Medina), pero las decisiones se toman con el aval de la alianza”, informó Jaime Navarro, secretario ejecutivo de UN.

Por su parte, el diputado Gonzalo Barrientos, del comité político de Demócratas, señaló que se realizan reuniones sin la presencia de jefes para lograr acuerdos en los nombres de postulantes.

Mientras, el gobernador de La Paz, Félix Patzi invitó a seis mujeres para que una de ellas sea su acompañante. Pamela Flores, Giovanna Solares Cáceres, Beatriz Zegarrundo Mamani, María Rojas Trino, Lucila Mendieta Pérez de Arce y Yorshy Áñez Suárez deben responder al postulante.

Víctor Hugo Cárdenas todavía trabaja en la estructura de su candidatura y señaló que “existe plazo para conocer al o a la acompañante”.

EN EL MNR SE PERFILAN CUATRO BINOMIOS PARA POSTULAR POR LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA

Al menos cuatro binomios participarán en las elecciones primarias del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), informó el diputado Miguel Ojopi Sosa. Un binomio ya anunció que postulará.

“El MNR va a tener más de tres aspirantes, si participa en estas elecciones primarias, el MNR será el único partido que dará el verdadero carácter democrático como exige la Ley de Organizaciones Políticas, porque el MAS no creo que vaya a presentar más de un binomio, deberían presentar dos binomios para darle el carácter y el sentido de profundización democrática”, declaró el legislador.

En esta jornada el primer binomio que participará en las internas, hizo conocer su decisión al Comando Nacional del MNR. “Nuestra candidatura de binomio está compuesta, como candidato a la presidencia en primaria, el suscrito Ernesto Machicao Argiró, y como candidata a la vicepresidencia en primaria, la suscrita c. Marcela Martínez Sempértegui”, dice la nota.

Por su parte, Ojopi informó que además de Machicao también se encuentran “Virginio Lema de Tarija, Teodomiro Rengel Huanca de La Paz” y otro del norte amazónico del país, de quien se excusó dar el nombre por el momento.