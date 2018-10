La mujer que denunció el desfalco millonario de Pari consigue su libertad después de un año de prisión

La jueza Claudia Castro determinó este viernes la detención domiciliaria de Mariela Valdez, exfuncionaria del Banco Unión que denunció el desfalco de Bs 37,6 millones en esta entidad bancaria y que fue encarcelada por este caso.

"Hemos luchado por una persona inocente, para mandar el mensaje de que los inocentes cuando denuncian no tienen que estar tras las rejas", manifestó Jhonny Zeballos, abogado de la exsubgerente regional de operaciones del Banco Unión.

La audiencia de cesación a la detención preventiva de Valdez se desarrolló la tarde del viernes y la magistrada dictaminó que sea beneficiada con la detención domiciliaria tras cumplir con una serie de requisitos como el trámite de registro biométrico en la fiscalía, la presentación de garantes y el pago de una fianza.

"Todavía queda un largo camino por recorrer, todavía tenemos que demostrar nuestra inocencia. Tenemos que demostrar que nosotros, hablo por mí, por Carmen Rosa V., Ariel U., las cajeras que no hemos participado en este robo", indicó Valdez en contacto con los medios.

En septiembre de 2017, Valdez denunció el desfalco de Bs 37, 6 millones realizado por Juan Pari, quien ejercía el cargo de jefe de operaciones de la agencia de Batallas del Banco Unión en aquel entonces. Tras un mes de su denuncia, la exfuncionaria fue aprehendida y permaneció en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, La Paz, por este caso.

Desde su detención preventiva, Valdez siempre alegó su inocencia y hace unos días decidió enviar una carta al ministro de Justicia, Héctor Arce, para denunciar irregularidades en su proceso e informarle sobre su delicado estado de salud que le impediría permanecer en el centro penitenciario.

"Estamos aquí casi un año en la cárcel por un delito que no hemos cometido. Pedirles a las autoridades que hagan justicia, que sean personas justas (...) No hemos participado de este robo y no le hemos robado un lápiz o tajador al Banco Unión", dijo Valdez.

Arce aclaró que no recibió la misiva de la acusada, sin embargo, instruyó una investigación en este caso y pidió al Órgano Judicial "aplicar criterios de defensa de los Derechos Humanos establecidos por la Ley".

"Aunque revisada la documentación ingresada al Ministerio no cursa ninguna nota, hemos instruido una inmediata investigación", indicó Arce a través de su cuenta de Twitter.