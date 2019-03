La madre de la policía vinculada a violación denunció a brasileña

La extranjera, E. C. de A., principal víctima de supuestas violaciones por parte de policías en Rurrenabaque, llegó a la cárcel acusada por la madre de la policía que es investigada por presunta complicidad de los abusos sexuales.

La discoteca El Bukanero, propiedad de Neusa Pamuri Machaca, madre de la policía Yarita Limpias Pamuri, acusada de encubrir las violaciones, fue el escenario donde se inició esta historia que incluso ha movilizado a la Embajada de Brasil.

EL DEBER llegó hasta ese lugar y habló con Neusa, la dueña, quien negó versiones de vecinos que dicen que ese negocio también es un lenocinio. “Aquí solo es una discoteca, donde trabajan dos chicos”, afirmó; sin embargo, en el lugar solo se atina a observar a cuatro señoritas que atienden detrás de un mostrador.

La música está a todo volumen, hay un grupo musical en vivo, son las 14:30. Dentro el local hay varios clientes con cerveza.

Para llegar hasta la dueña, se debe atravesar un cuarto donde hay una cama improvisada, al fondo se observa otra cama donde Neusa habló con cierto nerviosismo.

“Escuché que mi hija es acusada de encubrir la violación. No sabemos la verdad”, señaló Neusa de manera escueta. Sobre la brasileña cuenta que alguna vez fue a su discoteca como clienta.

“Nunca trabajó aquí, si venía era como clienta, a veces en la semana aparecía con uno de sus amigos. Nosotros solo atendemos los sábados y domingos, aquí solo hay dos meseros y son varones”, insiste.

A pesar de sus explicaciones, entra en contradicción. Neusa, pese a que dice no haber tenido contacto cercano con la brasileña, el año pasado la acusó de haberle robado una fuerte suma de dinero, razón por la cual E. C. llegó a celdas policiales y empezó su calvario.

“Me robó, al parecer, cuando vino con una de sus amigas, ella tomó confianza, recuerdo que ingresaron como clientes. Un día antes, yo había vendido mi volqueta en Bs 50.000, me dieron como adelanto Bs 30.000. Era sábado y esperé hasta el lunes para depositarlo en el banco, no recuerdo bien, pero entre ese lunes o martes, ella me robó Bs 27.870 y por ese motivo la denuncie”, manifestó.

A los dos meses, Neusa desistió de la demanda. “Fui y retiré la demanda para que la deportaran a su país, sabía que nunca me devolvería el dinero. No fue mi amiga, pienso que todo lo que dice es mentira, busca hacer daño en especial a mi hija”, declaró a EL DEBER.

La progenitora, al momento de hablar sobre la situación que atraviesa su hija, evade las preguntas. “Está triste, hablé con ella y todo lo dejó en manos de Dios”, afirma y con la mirada deja entender que no quiere referirse más del tema.

“Al senador Yerko Nuñez, que lleva adelante el caso, quiero decirle que no se olvide que nos conocemos desde pequeños. Yo conozco a su padre, es increíble que nos acuse de esta manera”, indica. Las preguntas ponen incómodas a Neusa, que, con un gesto, indica que la entrevista terminó. Al abandonar el lugar, uno puede sentir cómo nos persigue con la mirada.

Sobre la denuncia de que el local también funciona como lenocinio, el fiscal Orlando Aramayo afirmó que se pedirá una investigación más rigurosa a la Policía. “No podemos afirmar ni descartar que sea un lenocinio”, aseveró el fiscal.

Vecinos del barrio Los Sauces manifestaron que uno de los policías involucrados en los abusos es dueño de un lenocinio.