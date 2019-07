“La intención de voto muestra una tendencia a la baja de Evo Morales”

“Del 70% que ha logrado en sus mejores épocas, Evo Morales ahora tiene una intención de voto del 35% que muestra de manera clara tendencia a la baja en su candidatura”, destacó Gustavo Pedraza, candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC) que participó de la transmisión al vivo que realizó Grupo El Deber.

“A la gente no le interesan los números, lo que le interesa es que no haya corrupción, el desempleo y preocupa el abuso de poder y el narcotráfico que se ha incrustado en la Policía”, señaló.

Pedraza señaló que el binomio del MAS no goza de credibilidad para pedir apoyo, pues no respetó el referéndum del 21 de febrero. “La población no quiere un Evoduro ni una bolizuela”, señaló.

El candidato de CC puntualizó que, en caso particular del vicepresidente, no tiene ética para pedir el voto. “Si ha mentido en algo tan íntimo como un título profesional, nada hace pensar que dice la verdad”, destacó.

Pedraza considera que es la primera vez que más del 60% de la población busca alternativas al MAS. “La suma de los votos de la oposición son mayores a lo intención del voto a favor del oficialismo y recién estamos iniciando la campaña”, destacó.

