El senador y candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, arremetió este viernes contra Carlos Mesa en un acto en La Paz, y ni siquiera tuvo necesidad de nombrarlo para mandarle recados. Cuando le consultaron qué pasaría con la unidad, el postulante a la presidencia aseguró que él estaba construyendo la unidad con los sectores populares, culturales y desde los barrios: “La unidad no se la construye desde un sofá y el Twitter”, dijo.

No era la primera referencia indirecta a Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana y el más cercano a Evo Morales en diferentes encuestas de preferencia electoral. Cuando se le consultó sobre la amenaza de Mesa de enjuiciar a los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría por haber revelado que recibió poco más de Bs 1 millón (para gastos de viaje) durante los cinco años que fue vocero de la demanda marítima, Ortiz respondió que, sin cumplir un acto de fiscalización se considera un ataque, “parece que (Mesa) no se ha enterado en qué consiste la democracia, parece que a algunos les hace falta leer la Constitución política del Estado y en lugar de responder con amenazas e insultos racistas a un diputado indígena, deberían dedicarse a aclarar cuál es su versión”.

Luego, preguntado si él había mandado a atacar a Mesa, Ortiz aseguró que no utiliza a nadie, que en Bolivia Dice No, no hay ni alfiles, ni reyes ni delfines y que respeta a sus aliados. “Nosotros no los controlamos qué van a decir y qué no van a decir, porque tienen su propia personalidad”, aseguró.

La aseveración de Ortiz se da luego de que el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunciara el miércoles un proceso contra los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, luego de que éstos sacaron a la luz que el vocero y su equipo recibieron 2,8 millones de bolivianos en casi cinco años de trabajo por la causa marítima.

Mediante un escrito en su sitio en internet, el expresidente criticó el "nivel de degradación, por un mero interés electoralista" de ambos asambleístas, afirmando que "una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración", calificando la "revelación" como "tergiversaciones de hechos, medias verdades o difamaciones".

