La familia de Quispe pide ampliar querella contra Romero y la Policía

Después de que la Policía identificara al presunto autor de la muerte del universitario Jonathan Quispe, la Universidad Pública de El Alto (UPEA) en su asamblea general docente estudiantil, consideró que el oficial Cristian Casanova (presentado como el auto del disparo) no actuó solo por lo que determinó exigir al Órgano Judicial identificar y sancionar a los supuestos autores intelectuales de este hecho. También se pidió la renuncia de los ministros Carlos Romero (Gobierno) y Mario Guillén (Economía).

A su turno, la abogada de la familia, Paola Barriga, manifestó que están "indignados" por la nueva versión que dio ayer el ministro Romero de que el subteniente Casanova hubiera actuado de manera autónoma. "Para nosotros no es real la autoría de este subteniente, es falso, no somos estúpidos. No le cree nadie que actuó de forma autónoma", dijo la jurista.

También puedes leer:

Se espera para las próximas horas la audiencia de medidas cautelares del presunto autor de la muerte de Jonathan, mientras que desde la familia se pide ampliar la querella contra el ministro Romero y los jefes de la Policía Boliviana, por la figura legal de uso de armas no convencionales, además de asesinato.

"Nosotros queríamos ver su cara, quién era el que mató a mi hijo. Que el proceso siga, perder un hijo es muy doloroso, yo quiero que ese subteniente vaya a la cárcel para que no mate a otras personas. No sé si actuó de manera autónoma, como dicen", aseveró Rosendo Quispe, padre del estudiante. Una misa recordó la memoria de Jonathan Quispe a ocho días de su fallecimiento.

La familia:

Ayer el ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana hola la Fiscalía General, presentó al subteniente Cristian Casanova Condori como el autor material del hecho de sangre, explicando que disparó desde una escopeta la canica que acabó con la vida de joven. La explicación ofrecida señala que el uniformado actuó “de manera personal y aislada”.

A su turno, uno de los integrantes de la comisión de movilizaciones, Sergio Castañeta, anticipó que las medidas de presión seguirán y serán más drásticas. Ratificó que no se dialogará con nadie más que con el presidente Evo Morales. "Que el Gobierno no se complique más con El Alto, porque hemos sabido enterrar a a todas las dictaduras", advirtió.