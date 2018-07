La defensa de Leyes ve que el MAS intimidó a la jueza

La jueza primera de Instrucción Penal de Cochabamba, Sara Céspedes, determinó anoche ratificar la detención domiciliara y sus respectivas restricciones para el alcalde de esa capital, José María Leyes, al concluir la audiencia de modificación de medidas sustitutivas que solicitó el munícipe. De acuerdo con Álex Contreras, secretario ejecutivo de la Alcaldía de Cochabamba y exvocero del primer Gobierno de Evo Morales, la defensa de Leyes cree que la jueza Céspedes ha sido intimidada con un proceso que le inició el Ministerio de Justicia y por esa razón anoche ella no tuvo más opción que ratificar las prohibiciones que alejan a Leyes de su cargo.

“La jueza determinó que ya no hay un riesgo procesal, que es el de la fuga (…). Sin embargo, (dice que siguen) existiendo aún dos peligros pendientes, cosa que no comparto porque ya no hay elementos de convicción para sostener que el alcalde es con probabilidad el autor de los supuestos delitos que se le acusan porque se demostró que no hay sobreprecio, además de que no hay obstaculización (de la investigación)”, explicó uno de los abogados defensores de Leyes al periódico Los Tiempos.

Leyes quedó detenido en una audiencia cautelar el 21 de abril, en la que la Fiscalía, el Viceministerio de Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría, lo acusaron de simular una licitación pública para favorecer a dos empresas cruceñas en la compra de 93.000 mochilas.

Según la imputación, MANE Comp y APSC SRL compraron el material escolar 93 días antes de que la licitación fuera hecha pública por la Alcaldía y se eliminó a su competencia, que proponía un menor precio, pese a que sus errores eran subsanables. La defensa de Leyes esgrimió que el alcalde no había pagado el monto del contrato, Bs 12,3 millones, pese a que el material ya había sido entregado. Las empresas, unidas en la Asociación 26 de Febrero, no reclamaron pago alguno.

Al respecto, Contreras señaló que ni la Fiscalía ni el Gobierno han llegado a evidenciar de forma indiscutible que Leyes tenga responsabilidad de los supuestos delitos de favorecimiento, daño económico o de enriquecimiento ilícito de privados con afectación al Estado. Por tanto, cree que la decisión es fruto de la presión política que recibe Céspedes.



En debate

Por otra parte, según la defensa de Leyes, se logró desvirtuar el peligro de fuga. “El proceso va a subir a una de las salas penales de la Corte Suprema y esta resolverá en dos días la misma”, agregó la defensa del munícipe.

Luego de la audiencia, que se extendió por casi toda la jornada, los abogados de Leyes manifestaron que apelarán la determinación de la jueza.

Del caso mochilas

Antecedentes

Desde el 8 de junio se suspendió en dos ocasiones la sesión en la que se debía determinar la situación del alcalde por el caso Mochilas II. La defensa presentó cuatro memoriales para la restitución de reanudación de la audiencia.



Reacción

“Para nosotros es una clara persecución política porque en tres meses no le han comprobado nada. Se ratificó que la jueza está intimidada. Hay retardación de justicia y eso es indolente", dijo Contreras.