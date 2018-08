Fue el 24 de febrero de 2016. A la medianoche del día anterior, el Tribunal Supremo Electoral había confirmado que Evo Morales perdió una elección por primera vez desde que era el inquilino de Palacio Quemado. En el salón de los Espejos, con una voz gomosa, el presidente enfrentaba su derrota. Decía que había perdido por una mentira, que había perdido la batalla pero no la guerra, que se iba a ir a Chapare, hasta que, al final de la conferencia de prensa, encontró la forma de darle la vuelta: “Qué entiendo yo, compañeros –dijo. Los que dijeron Sí, es para que siga el Evo. Los que dijeron No, es para que no se vaya el Evo”. Desde el fin de semana, esa frase ha vuelto hecha cumbia proselitista y se roba la bandera de la oposición –tanto callejera como formal– para lanzar la campaña de tercera reelección de Morales en 2019.

Ahora, la cumbia Bolivia dijo no te vayas Evo indigna a la oposición. Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, considera que esta es una muestra de “hasta dónde llega la miseria masista”. Considera que la cumbia busca tergiversar el mensaje del pueblo en las urnas, que el 21 de febrero de 2016 le dijo que no lo quiere ver en la papeleta de 2019, no que se quede.

“Es un intento de tratar de engañar a la población, es producto de la falta de ideas del MAS”, manifestó Gutiérrez.

Se intentó consultar sobre el tema a la ministra de Comunicación, Gisela López, pero explicó que estaba en reuniones y no podía atender las preguntas.

En la Asamblea

Gonzalo Barrientos, diputado de UD y secretario de organización de Demócratas, se refiere al Gobierno actual como “el régimen”. Asegura que el MAS no tiene ningún reparo en pasar por encima el voto del pueblo, en pisotear la Constitución y violar la democracia. “El régimen está encapsulado en una burbuja, en un palacio imperial, por eso no ve la realidad”, atacó.

Lourdes Millares, diputada sucrense, representante de UD, cree que la cumbia es la expresión más grotesca del nerviosismo y el miedo oficialista. Asegura que el MAS le teme a la frase “Bolivia dijo No” y que, con esta acción, se busca confundir a la población, de invertir una frase emblemática, “un grito de guerra” de la oposición.

Esta es la canción:

Consultados sobre cómo reaccionarán sus partidos ante el inicio de la campaña oficialista, Barrientos aseguró que Morales deberá enfrentarse a todo el pueblo cobijado por la frase del No. Cuando se le preguntó si con eso no bastaba para ganar una elección, el diputado aseguró que no es el momento para hablar de candidatos. Millares coincidió con él y explicó que los plazos serán dictados por la convocatoria a elecciones y la discusión de la Ley de Partidos Políticos, que definirá la forma de participación política y las alianzas. “El MAS intenta entrar en un escenario en el que no se debata la candidatura de Morales y se dé por legítima su participación”, dijo Millares.