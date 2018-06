La crisis política afecta más al partido de Gobierno que a Evo

Hace 13 horas

Ni siquiera el escándalo del caso Gabriela Zapata y la quema de la Alcaldía de El Alto, una semana antes del referéndum de febrero de 2016, provocó una merma significativa en la preferencia de los alteños hacia Evo Morales; pero el MAS no tiene la misma suerte e incluso perdió la conducción del municipio. Ahora, en medio del conflicto que tiene por protagonista a la UPEA, tratan de recuperar espacios, admitió el presidente del MAS alteño, Daniel Ramos.

La ciudad de El Alto tiene 57 organizaciones, entre federaciones, sindicatos y organizaciones populares, aglutinados en torno a la Central Obrera Regional (COR) y su responsable, Eliseo Suxo, cree que el apoyo a Evo Morales no disminuyó, pero guarda sus reservas en torno al MAS como organización política con futuro.

Ambos dirigentes mencionan al exalcalde Édgar Patana como el responsable de la pérdida de preferencia en esta ciudad y ven la elección de Soledad Chapetón como un muestra de ‘rebeldía’ de las bases a las direcciones partidarias, pues, en su criterio, Patana fue impuesto y la gente votó contra él en las elecciones de 2015.

El exministro de Aguas y exdirigente de Fejuve de El Alto Abel Mamani dijo que, en este momento, es imposible medir las consecuencias políticas del conflicto de la UPEA y recordó que, en 2016, se produjo el caso de Gabriela Zapata y la quema de la Alcaldía de esta ciudad, que dejó seis muertes y todos responsabilizaban al Gobierno y apuntaban al presidente Morales. “Pero El Alto volvió a sorprender y ratificó el apoyo al compañero Evo Morales”, por tanto, dijo, este conflicto está pasando sin hacer daño a su imagen, dado que la población ve las acciones que ha tenido el presidente en favor de esta urbe.

El escándalo de Gabriela Zapata, la expareja del presidente, se conoció el 3 de febrero, mientras que la quema del edificio de la Alcaldía se produjo el 17 de ese mismo mes. Una semana más tarde se realizaría la consulta por la repostulación y las organizaciones alteñas se coronaron como las abanderadas de la victoria del Sí.

El opositor Roberto de la Cruz, que incluso fue asambleísta departamental por el MAS, dijo en cambio que hay una profunda decepción alteña respecto del partido de Gobierno y que esa decepción se extenderá hacia Morales porque la gente también verá la responsabilidad del jefe de Estado en los problemas. Por tanto, los dirigentes hacen diferencia en su apoyo a Morales y el MAS.

Para Mamani, el costo político de un conflicto puede ser grande, por ejemplo, con la muerte del universitario alteño Jonathan Quispe. Pero lo que determina el impacto del conflicto sobre la imagen política es el cómo se desenvuelve el mismo, en este caso, con el curso de las investigaciones de la muerte de Quispe. “Se recupera la cordura de parte de la ciudadanía, es en ese momento en el que cambia la opinión”. Mamani cree que el MAS debe trabajar en ese sentido.

Eliseo Suxo afirmó que los ministros son los que le mienten al presidente y que por eso se provocan los conflictos. “Como en este caso (UPEA), seguro que los ministros le dijeron que no hay problema, que todo está bien y el presidente no puede estar en todos lados, entonces creemos que son sus colaboradores los que no trabajan”, aseguró el dirigente.

El miércoles 30 de mayo, los estudiantes de la UPEA cercaron los edificios de la COR y Fejuve de El Alto, entes afines al Gobierno. El dirigente Eliseo Suxo relató que los estudiantes no entendieron los esfuerzos que hace el Gobierno y les reclamó la lealtad que debían tener, porque dijo que esta universidad fue creada por decisión de los dirigentes de la COR y Fejuve.

Pero ese día, los estudiantes no entendieron ninguna reflexión y obligaron a la dirigencia a salir en marcha hacia el peaje de El Alto donde lanzaron el ultimátum al Gobierno y anunciaron asambleas para la definición de un paro cívico que debe ser este lunes.