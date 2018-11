La alianza rota presenta su binomio: Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez

La tensión marcó la jornada. Unidad Nacional (UN) de Samuel Doria Medina decidió romper el pacto denominado 'Bolivia dice No' y el Movimiento Demócrata Social tuvo que elegir entre sus militantes a dos personas para conformar el binomio. Los senadores Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez serán sus candidatos.

El gobernador y líder de esas agrupación política, Rubén Costas, enfatizó, durante la presentación, que la idea de su fórmula es garantizar la renovación y la unidad, no incurriendo en "viejas prácticas políticas".

Video de la presentación:

"Estamos muy contentos, muy confiados (...) Bolivia le dice No a esa falta de futuro a los jóvenes, estamos aquí para darle un aire fresco a este país, somos una opción nueva, esa identidad de todos los ciudadanos que luchan para decirle no a esas injusticias", señaló a su turno Ortiz, que aspira a la Presidencia.

Mientras que Rodríguez afirmó que "Potosí hoy está representada. La gente ya no quiere impostura, quiere cambio, que haya desarrollo en el área rural, ya no demagogia, con gente nueva, que no ha participado jamás en las elecciones. La alianza continúa, la alianza es con el país, con varias fuerzas y seguramente se van a sumar otras fuerzas más".