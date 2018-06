El Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) determinó ayer dar un plazo de 48 horas al Gobierno para atender su demanda de Bs 150 millones de presupuesto adicional para cubrir la gestión 2018 y sacar de los canales de televisión los spots que ellos califican de “denigrantes para su institución”, según citó la agencia ANF.



De acuerdo con esta instancia universitaria, de no cumplirse sus demandas en el plazo establecido, las movilizaciones y las medidas de protesta continuarán con mayor fuerza a partir de mañana.



“Es un plazo para que el Gobierno de una manera definitiva atienda nuestros pedidos. Es lamentable que no nos oigan las autoridades porque les hemos dicho que esos 70 millones de bolivianos que ofrecen no garantizan la conclusión de la gestión y mucho menos la sostenibilidad en el tema presupuestario”, indicó el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local de la UPEA, Franz Contreras.



Por su parte, desde el nivel central del Estado, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, insistió en que se debe restablecer el diálogo sobre los temas económicos con la UPEA, pero que se necesita parar las medidas de presión.



“Con la condición de desactivar las medidas de presión ratificamos nuestra voluntad de restablecer el diálogo con las autoridades de la UPEA”, dijo Gonzales, uno de los interlocutores del diálogo, en una pausa que se hizo ayer durante la interpelación al ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas.



El presidente del Senado hizo hincapié en que el Gobierno cumplirá con la oferta del incremento de Bs 70 millones y está dispuesto a emitir el correspondiente anteproyecto de ley corta “que no afectará a ningún otro sector ni a ninguna otra universidad pública”. Asimismo, dijo que recibió carta de respuesta del rector de la UPEA, Ricardo Nogales, donde indica la petición de restablecer el diálogo. Mientras que Nogales pidió al senador poner la “fecha, hora y lugar” para reinstalar las conversaciones.

Un nuevo arresto

Por otra parte, ayer se informó de que otro universitario fue arrestado por la Policía debido a que compartió a través de whatsApp un mensaje con el cual propuso rociar con lavandina a los efectivos del orden durante las movilizaciones. Así lo dijo el abogado defensor, Ricardo Maldonado.



La Policía acusa al joven identificado como estudiante de cuarto año de Derecho de haber escrito el siguiente texto: “Compañeros, propongo arrojar mañana lavandina con poca agua, así, para que sus (uniformes) verde olivo se destiñan; eso no mata ni hiere, solo (causa) daños en la ropa de los pacos, sus uniformes quedarán medio blancos”.



El mensaje se hizo viral en redes sociales. De acuerdo con el abogado Maldonado, que representa a la UPEA, la Policía ejecutó una acción directa y capturó al estudiante en inmediaciones del Palacio Consistorial de La Paz. El jurista lamentó que con su arresto, según él, se criminaliza la protesta y la libertad de opinión.



No opina así el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, que en días pasados denunció que la UPEA, usando en primera línea a los jóvenes universitarios, busca generar una escalada de violencia en medio de las protestas contra la Policía. Lo dijo luego de comunicar el arresto de una decena de estudiantes y el secuestro de un vehículo oficial de la UPEA que contenía bombas molotov.



Entre tanto, el Honorable Consejo Universitario decidió reforzar la campaña de su demanda con ‘guerreros digitales’ que contrarresten en las redes sociales la propaganda en contra de su pedido, dijo a Erbol el dirigente estudiantil Franz Contreras.