La UIF investiga si la compra del Lamborghini que fue lícita o no

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó este martes que se investiga de oficio a la empresa que importó el vehículo Lamborghini para determinar si su adquisición fue lícita o no. Sostuvo que si se comprueba que los recursos para su compra fueron ilegales se remitirá un informe a la Fiscalía.

"Lo que estamos haciendo es investigar a la empresa para ver si sus movimientos son legales y legítimos y si su fortuna o su dinero es proveniente de actividades lícitas", aseguró Morales tras la rendición de cuentas de la UIF.

La autoridad indicó que la indagación sobre la compra del vehículo se inició de oficio porque si bien no es un delito adquirir ese producto, es una actividad registrada de forma "extraña" y "diferente".

La importación del Lamborghini desató una serie de rumores. En un inicio, se dijo que el dirigente cocalero del Chapare, Leonardo Loza, era el dueño del lujoso vehículo, pero luego se descubrió que Cristian Vargas era el verdadero propietario.

En algún momento se vinculó al dueño con la empresa petrolera YPFB; sin embargo, Vargas manifestó el 20 de febrero que es una coincidencia que en la petrolera haya existido su homónimo y subrayó que su empresa -dedicada al rubro energético- no tiene vinculación con la firma pública.

Morales explicó que, si se comprueba que los recursos para la compra del motorizado son ilícitos, se efectuará un informe de inteligencia que se remitirá a la Fiscalía para que inicie un proceso de investigación.

"Nadie que importe un buen auto es sospechoso de nada, solamente cuando se investiguen sus movimientos económicos se sabrá si ésta es una fortuna mal habida o es producto de su trabajo", sostuvo la directora.

Vargas precisó que la importación del motorizado fue de manera lícita y justificó la compra señalando que desde niño tiene pasión por los automóviles.

El empresario detalló que el Lamborghini fue fabricado en diciembre de 2017 e importado de EEUU a Bolivia en diciembre de 2018, pero en la Aduana le entregaron recién este año.

Si bien el vehículo está valuado en casi $us 250.000, Vargas aclaró que lo adquirió entre $us 150.000 y $us 190.000 porque es de segunda mano.