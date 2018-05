Un video que fue revelado ayer por representantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) como indicio de que el Gobierno mintió respecto a las circunstancias de la muerte de Jonathan Quispe, estudiante de esa casa de estudios superiores, fue refutado anoche por la Inspectoría General de la Policía, en una rueda de prensa en la que levantaron sospechas sobre quienes acompañaban al estudiante al morir; ahora buscan a los 24 testigos de ese hecho.

En el video que mostraron los asesores de la UPEA, y que luego fue interpretado por la Policía, se observa a una persona, presuntamente Jonathan Quispe, ingresar a una casa. Los estudiantes afirman que su compañero ingresó ahí cuando se escucha una especie de explosión y que llegó herido al lugar.

“Esta es la calle Martín Cárdenas (la del video), es nuestro estudiante, está ahí vivo. En este preciso momento, 13:25 minutos, es que nuestro estudiante seguía con vida y aquí recibe el disparo por un grupo (de policías) y después se lo encuentra en el callejón de la tienda, donde fallece a los seis minutos después de haber recibido el disparo de la escopeta”, explicó el director de la Facultad de Derecho de la UPEA, Víctor Campos, en conferencia de prensa y recordó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, refirió que el malogrado estudiante recibió un impacto de arriba abajo y que los estudiantes disparaban desde la pasarela de la autopista.

Pero en la noche, el inspector general de la Policía, el general Wálter Lizeca, dijo que en ese video se observa que la víctima ingresa corriendo y saltando a ese domicilio y que, además, no existen policías en las proximidades.

“24 personas ingresan al lugar, 19 mujeres y cinco varones, cuatro minutos después del momento en que ingresan al domicilio aparece una mujer que quiere ingresar, pero es impedida porque parece que la puerta está trancada, hay otras cinco personas que están cerca. Todo eso se establecerá con la investigación de la identificación de las 24 personas que estaban en el lugar; ellos ingresan a las 13:25. 13 minutos después, Jonathan Quispe sale muerto, tenemos que saber qué pasó en el interior”, dijo el oficial.

Afirmó que las autoridades universitarias exigen el esclarecimiento de los hechos y la colaboración directa debiera consistir en entregar la lista de los 24 estudiantes que estuvieron con Quispe en esos últimos 13 minutos. Las autoridades afirmaron que tienen a cuatro testigos, dos lustrabotas y dos extranjeros, que estaban casualmente por el lugar y a quienes se busca, pero ellos creen que el testimonio debe partir de las personas que ingresaron al domicilio de la calle Martín Cárdenas, junto a la víctima.

Los docentes universitarios mostraron otros tres videos en los que se observa a los policías portando escopetas de balines. “Aquí demostramos que los policías manejan escopetas, el policía está manejando una escopeta, cada grupo maneja una escopeta y balines”, graficó el docente.

Hay otro video donde se ve saliendo de esa calle a los policías y uno de ellos porta una escopeta; los denunciantes creen que se trata del autor material del hecho. La Policía no se refirió a los otros videos, solo al que se ve al malogrado estudiante pasar dos veces corriendo.

Pretenden retirar el título a Evo

Anoche, la Policía presentó a la doctora María Terán como la médico forense de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La profesional dijo que las heridas de Jonathan eran letales porque la canica lesionó el corazón y se alojó al final en el pulmón izquierdo, lo que provocó una muerte casi instantánea; por tanto, concluyó Lizeca, el muchacho no pudo correr herido como muestra el video.



Protegidos



Los rectores de las universidades de La Paz y El Alto, Waldo Albarracín y Ricardo Nogales, respectivamente, encabezaron una marcha de estudiantes de las dos casas de estudios superiores y recorrieron el centro de La Paz. En esa protesta, Albarracín denunció que la Policía sale a reprimir con la protección del Gobierno y por eso ningún oficial es procesado, y dijo también que la investigación que iniciaron terminará acusando a estudiantes y docentes.



La abogada de la familia Quispe, Paola Barriga, informó que ya presentaron la querella en contra del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante de la Policía. Refirió además que hasta mañana deberían tener una respuesta de la Fiscalía y dijo que ellos ya contactaron a dos peritos en balística, a saber: el general Jorge Santisteban y Dirk Schmidt.

Lo que dijo la Policía

Asimismo, dijo que la llamada canica en realidad es una esfera de vidrio que se coloca en los cartuchos de balines y se dispara desde un arma de fuego. El general Lizeca dijo que ellos salen a cubrir las manifestaciones con armamento de disuasión y no con armas letales o no convencionales, de modo que desmintió el uso de las esferas de vidrio.



Y como quien se deslinda de culpas de antemano, en un acto en Beni, Evo Morales dijo sentirse feliz “cuando la derecha me ataca y me trata de todo, (estoy) feliz porque hemos aceptado pelear con la derecha (...), no tengo ningún miedo, porque estamos con la razón, estamos con la verdad”.