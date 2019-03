La Paz firmará convenio para implementar el SUS

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, anunció este miércoles que firmará el convenio para que se comience a implementar el Sistema Único de Salud (SUS), tras evidenciar que el convenio intergubernativo no vulnera los principios de autonomía.

Detalló que el documento remitido por el Ministerio de Salud tiene errores en la redacción, porque está dirigido al departamento de Cochabamba, por ello, devolverá el escrito para que se corrija las observaciones y después procederá a la firma.

"Nosotros ayer he enviado el documento para que la ministra me envíe el convenio definitivo, hoy me han enviado, ahí está la firma de la ministra. Yo estaba firmando, pero borré, porque hay una redacción en la que habla de Cochabamba, por lo tanto he borrado mi firma y ahora estamos enviando técnicos para que puedan ayudar en la redacción", dijo en conferencia de prensa.

Sin embargo, aclaró que las observaciones "son de forma" y que "si la redacción venía de forma correcta, ya pasaba a la Asamblea y se implementaba el SUS", por lo que lamentó que por un día más se perjudique a la población que requiere atención médica.

Por el momento y con la atención en todos los niveles, el SUS se aplica en Pando, Beni, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y en las próximas horas en La Paz; no así en los hospitales de tercer nivel de Santa Cruz y Tarija, porque hay dificultades para llegar a acuerdos con los gobiernos departamentales.

El sistema contempla la prevención, atención y rehabilitación de enfermedades, mediante la aplicación de 1.201 prestaciones, 346 en los centros de salud de primer nivel, 259 en los centros de salud de segundo nivel y 595 prestaciones en los centros de salud de tercer nivel.

