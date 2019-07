La Paz declara persona no grata a Percy; no hay decisión para enjuiciarlo

En La Paz consideran insuficientes las disculpas públicas que hizo el alcalde Percy Fernández después de la agresión al pueblo paceño el día de su festejo. Y en medio de la molestia, las autoridades paceñas declararon persona no grata al burgomaestre cruce- ño y existen dudas para llevar a la Justicia a Fernández. El alcalde Luis Revilla dejó el caso tal como está y pidió evitar ataques regionalistas.

La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz declaró ayer a Fernández persona no grata y alentó un juicio por racismo y discriminación. La asambleísta Wilma Magne, que pertenece al partido de Luis Revilla, explicó que hubo un debate sobre la agresión de Fernández, ya que no todos los miembros compartían la iniciativa de emitir una resolución contra el alcalde de Santa Cruz. Sin embargo, luego de exponerse los motivos, el documento se aprobó por unanimidad.

“La intención con la resolución es sentar un precedente contra este tipo de actitudes de Fernández, tomando en cuenta que en el pasado el alcalde ya tuvo exabruptos con mujeres y periodistas, pero nunca enfrentó consecuencias.

En el segundo punto de la resolución, la asamblea decidió iniciar un proceso contra Fernández en el marco de la Ley 045”, detalló Magne. Los concejales de la ciudad de La Paz prefieren no hablar de juicios. Pedro Susz calificó como “agraviante” el ataque de Fernández a la población paceña. La autoridad recalcó que no existen mecanismos jurídicos para ir más allá y anunció que la institucionalidad paceña emitirá un pronunciamiento al respecto. Durante un acto con residentes paceños, Fernández cantó el 16 de julio la canción ¡Oh! Linda La Paz, pero al terminar la estrofa de esta pieza musical modificó el estribillo con la frase “¡oh! colla incapaz”.

Luego de unas horas publicó un video en el que pide disculpas públicas. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, calificó como un “exceso” la “broma” y señaló que “seguro que para los residentes paceños no ha sido suficiente la disculpa”, a tiempo de instar a que no se profundice el regionalismo que aún persiste en el país. “Tampoco creo que los paceños debamos sentirnos ofendidos porque no es verdad, si hay algo que caracteriza al paceño es su capacidad y el gran espíritu trabajador que tenemos”, declaró la autoridad. Mientras, el ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que los paceños merecen “respeto” y que “no es tolerable” este tipo de “exabruptos”. Pidió al alcalde Fernández comportarse como un dignatario de Estado y no lanzar ataques contra bolivianos.