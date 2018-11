'La Justa' denuncia agresión y persecución por respaldar a Evo

La presentadora de televisión, Justa Canaviri, denunció este miércoles que junto a sus hijos es víctima de "agresión y persecución", después de que hace un par de días exigiera respeto para el presidente Evo Morales.

"Por hablar del presidente del Estado Plurinacional estoy siendo agredida, han violentado mi casa, han tratado de entrar a mi restaurante por la puerta de emergencia, (...). Dicen que solamente quieren asustarme, pero yo solamente le tengo miedo a Dios", dijo.

Aseguró que tiene cámaras de seguridad y se identificará a las personas que están asumiendo estas actitudes en contra de su familia.

También quiero decirle "a la persona que ayer trató de agredir a mis hijas, sacando un cartel (en el que decía) que el presidente no irá a la reelección, que es mi casa y no voy a permitir (estas acciones), usted haga (sus manifestaciones) en su casa, hágalo en lugares donde usted quiera, pero no en mi casa", aseveró.

"Si usted no eligió (al actual Jefe de Estado) es asunto suyo, pero creo que todos merecemos respeto y eso es lo único que he dicho, si por eso me tienen que crucificar, entonces háganlo; pero no se metan con mis hijos, estoy siendo (víctima) de una persecución, eso es evidente", manifestó.

El pasado lunes, Justa salió públicamente en defensa de Morales porque días antes un joven albañil le gritó "Bolivia dijo No" en Potosí y ese pronunciamiento que emitió en su programa de televisión, generó una ola de críticas en las redes sociales.