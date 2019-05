El Ministerio Público instruyó que el caso Tersa sea separado del caso denominado World Trade Center (WTC), con objeto de abrir una nueva investigación contra las personas que resulten implicadas en este segundo proceso.

El proyecto WTC debía ser edificado en la Curva de Holguín de La Paz, pero frenaron ese objetivo, debido a que se desató un escándalo, luego que la concejala de SOL.bo, Cecilia Chacón, denunció presuntas irregularidades.

"Se remitió ya las anteriores semanas el informe completo, más la documentación que remitió la concejala Chacón. Tengo entendido que ya se ha remitido a ventanilla única, pero todavía no sé a qué fiscal se le ha sorteado, pero sí se va a iniciar las investigaciones bajo el informe que el suscrito ha evacuado", informó el fiscal Ronald Chávez.

En 2017, el presidente del directorio de Toyosa, Edwin Saavedra, y la Alcaldía de La Paz firmaron un convenio para la edificación del proyecto WTC, que iba a ser el edificio más alto de Bolivia, debido a que contaría con 50 pisos y tendría una inversión inicial de $us 100 millones.

Sin embargo, el proyecto no se concretó, debido a que este año la concejala Chacón denunció irregularidades en dicho convenio y presentó documentos de respaldo.

Primero dijo que el convenio permitía construir un máximo de 65 pisos, cuando en el área la altura máxima de construcción era de seis pisos. Luego refirió que el acuerdo aprobaba la construcción en una superficie de hasta 354.264 m2, cuando la Carta Acuerdo Bipartito, solo le permitía edificar hasta un máximo de 146 mil m2.

La Concejala hizo conocer que el proyecto no tenía los estudios de impacto ambiental y no se acreditó el derecho propietario de Saavedra. Además, denunció que Edwin Saavedra era propietario de 33.716 m2 en la Curva de Holguín y no de 47.710 m2 que le reconoció la gestión del alcalde Luis Revilla.

Al hacerse públicas estas denuncias, el alcalde Revilla decidió dejar sin efecto el convenio firmado con Saavedra.

Asimismo, la concejala Chacón declaró en calidad de testigo en la Fiscalía por el caso Tersa, y mientras informaba sobre ese proceso, los fiscales le consultaron sobre los casos en los que están involucrados el concejal Fabián Siñani y su esposa, en ese momento empezó a relatar el caso de la Curva Holguín.

Además, Chacón entregó al fiscal Chávez documentación sobre presuntas irregularidades en la entrega de los terrenos de la Curva de Holguín.

El fiscal Chávez dijo que revisaron estos documentos y otros elementos, y se ha identificado que hubo irregularidades al momento de hacer el uso de suelo, por ello se emitió los informes correspondientes para que se abra un nuevo proceso penal.

El caso pasó a ventanilla del Ministerio Público y ahora corresponde se sortee un fiscal para que dirija las investigaciones de este caso.

Chávez refirió que el fiscal que asuma deberá definir los delitos y personas a investigar.