La Asamblea aprueba reglamento para designar siete acefalías en el TSE

La Asamblea Legislativa Plurinacional designó este lunes a la abogada Lidia Iriarte Tórrez, la única vocal suplente que quedaba en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), como vocal titular a partir de la fecha, y aprobó la convocatoria pública y el reglamento a través del cual esta instancia realizará un proceso para seleccionar a un titular y seis suplentes faltantes, con lo que se completarán las acefalías pendientes en ese Órgano.

La resolución que dejó en el cargo de vocal titular a Iriarte se aprobó primero. El documento garantiza que la comisión mixta de Constitución revisó previamente que la ciudadana cuenta con el registro de solvencia fiscal, que no tiene antecedentes penales ni procesos que le impidan ejercer el cargo.

Mientras tanto, la convocatoria establece como requisitos para los postulantes: tener más de 30 años, no tener pliego de cargo ni sentencia ejecutoriada, procesos por delitos de violencia de género o contra la familia; inscripción en el padrón electoral, no tener militancia política, no haber sido dirigente ni candidato de partido alguno, no tener parentesco hasta cuarto grado con funcionario y funcionaria del TSE, como con autoridades políticas; renunciar a la membresía de cualquier logia; renunciar a la dirección ejecutiva de asociación, cooperativa, institución u organización empresarial, social o cívica que pueda influir en el libre ejercicio de sus funciones.

No podrán postularse funcionarios públicos que sean ministros, viceministros, secretarios departamentales, regionales o municipales en el nivel nacional, regional y municipal, no pueden postularse miembros de las FFAA ni de la Policía. También es requisito no haber administrado ni participado en algún proceso electoral organizado “al margen de la ley”, o haber impedido de alguna manera el desarrollo de un proceso electoral convocado con apego a la ley.

El proceso se realizará en 45 días. Tras el análisis de las hojas de vida, vendrá una etapa de impugnaciones. Después de la resolución vendrán dos días para la evaluación de méritos (formación académica, producción intelectual, docencia universitaria, experiencia laboral y conocimiento de idiomas).

No habrá examen escrito como en otros procesos. En las entrevistas se valorarán los conocimientos y dominio de la CPE en ámbitos relacionados, como de la normativa electoral; de los principios y procedimientos de las democracias directa y participativa, como la participativa, representativa y comunitaria. Se preguntará sobre los retos de estos tipos de democracia y su propuesta de trabajo. La comisión elaborará una batería de 30 preguntas y pedirá desarrollo en otros casos. Se tomará dos días en este proceso y otros dos para realizar el informe final.