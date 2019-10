LGTBI pide inhabilitar a Chi por “discriminación, ignorancia y odio”

La exdefensora adjunta del Pueblo, Tamara Núñez del Prado, y la representación nacional del Colectivo LGTBI solicitaron este viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilite al candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, por sus expresiones que consideran ignorantes, cargadas de odio y discriminación contra diversos sectores de la de la sociedad boliviana.

“Ya que el Tribunal nos está diciendo que eso debería pasar y que debería inhabilitarse, bueno, lo estamos solicitando”, explicó la activista Núñez del Prado, de acuerdo al reporte de radio Erbol.

“Estamos cumpliendo con las normas y estamos solicitando que se inhabilite a este candidato”, recalcó a su vez Rodolfo Vargas, presidente de la organización nacional Colectivo LGTBI de Bolivia.

La activista Núñez del Prado recordó que anteriormente ha enviado una denuncia al Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los dichos que calificó como “discurso cargado de odio, ignorancia y discriminación” de Chi, y que la entidad ya le respondió.

Denuncia de la exadjunta de la Defensoría:

“La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral tomó conocimiento de la denuncia formal interpuesta contra el candidato del PDC a consecuencia de sus dichos vertidos en medios de comunicación reiterando su posición de discriminación con un discurso cargado de odio, ignorancia y discriminación, situación que conllevaría la inhabilitación de su candidatura”, reza la respuesta de la máxima instancia del Órgano Electoral.

Núñez del Prado expresó su disconformidad con la respuesta del TSE, puesto que ella sólo había denunciado a Chi en su carta y se respondió como si se estuviese pidiendo su inhabilitación, pero ahora, a la luz de la respuesta del TSE, presentó otra solicitud para inhabilitar al candidato del PDC.

Vargas, por su lado, señaló que Chi está incumpliendo varias normas del Régimen Electoral además de la discriminación, agrega el reporte del portal de esa radio.

Exdefensora denuncia discriminación de la Policía

La activista Núñez del Prado denunció que la Policía no le permitió ingresar a la Plaza Murillo para hacer su conferencia de prensa.

“Hoy he sufrido un acto de discriminación, la Policía Boliviana no me dejó brindar mi conferencia de prensa, lo irónico de todo que a diez metros más arriba en la misma acera el señor Villena (exdefensor) pudo brindar su conferencia sin ningún contratiempo ¿Qué diferencia hay entre un ex Defensor del pueblo y una ex adjunta? Sí, que soy transexual. Por eso digo que es un acto de discriminación”, sostuvo.