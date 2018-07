Karla Revollo, polémica por sus declaraciones sobre las vacunas

Hace un año que la vida de la conductora de televisión Karla Revollo dio un giro. Se mantuvo frente a las pantallas pero incursionó en las conferencias de salud, luego de haber sufrido gastritis y varias parálisis que la hicieron buscar nuevas alternativas de salud, según contó a Sociales de EL DEBER en julio del año pasado.

Desde entonces, ha dado conferencias en varias ciudades sobre los hábitos de alimentación que según ella le han devuelto la buena salud.

En junio, en una de sus charlas en La Paz, habría hecho unas declaraciones sobre las vacunas que provocó debate en las redes sociales. La periodista, según comentarios de los participantes publicadas en redes y en medios de comunicación, había dicho que las vacunas causan autismo.

Esta teoría, formulada por un médico británico en 1998, fue desmentida por varios estudios científicos y el galeno que la formuló perdió su licencia profesional. Pese a ello, la teoría se difundió y persiste hasta nuestros días.

En las conferencias que dicta Karla Revollo, en las que se presenta como 'health coach' (entrenadora de salud) son masivas y en ellas se aborda temas de nutrición y salud.

"Lo que pasó (en la conferencia que dio en La Paz) suena súper inofensivo, pero el público al que se dirigían no era de los cuales puedes decir que van a ponerse a buscar e investigar (...) me asustó fue que eran por lo menos unas 500 personas las que asistieron. Ese número de personas, no va a vacunar a sus hijos en un futuro. Bolivia no puede darse el lujo de no vacunarse", dice el post de una de las personas que asistió y que fue viralizado.

Uno de los afiches de sus conferencias

Consultada por el periódico Página Siete, la presentadora de televisión negó que se presente como 'health coach' y dijo que solo es periodista de salud. Respecto a las vacunas, dijo que "es mejor no opinar".