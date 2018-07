La juez primera de Instrucción en lo Penal, Sara Céspedes, determinó esta lunes ratificar la detención domiciliara para el alcalde de Cercado, José María Leyes, al concluir la audiencia de modificación de medidas sustitutivas.

La audiencia se prolongó durante más de cuatro horas y, al cabo de la misma, los abogados de Leyes manifestaron que apelarán la determinación de la jueza, según Los Tiempos.

"La jueza determinó que ya no hay un riesgo de fuga (…) sin embargo, (alega que) existe aún dos peligros pendientes, cosa que no comparto con ese criterio, porque ya no hay elementos de convicción para sostener que el Alcalde es con probabilidad autor porque se demostró que no hay sobreprecio, además de que no hay obstaculización (de la investigación)", dijo su abogado.

También puedes leer:

"Que recupere sus derechos políticos"

El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álex Contreras, manifestó que después de tres meses de haberse iniciado estas denuncias, el alcalde debería recuperar sus derechos políticos y laborales, debido a que no se comprobó que el alcalde tenga responsabilidad el denominado caso Mochilas II.

"Para nosotros es una clara persecución política porque en tres meses no le han comprobado nada. Se ratificó que la jueza está intimidada. Hay retardación de justicia, indolente, prebendal", dijo Contreras a EL DEBER.