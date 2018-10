Justicia argentina otorga perdón humanitario a la mamá de Chumita

Las gestiones dieron resultado. Claudia S.E., mamá del niño 'Chumita', que murió a causa del cáncer, recibió perdón humanitario y podrá quedarse en Bolivia para cuidar a sus hijos. El juez federal de Jujuy (Argentina), Ernesto Hansen, tomó la determinación.

La mujer estuvo presa un año por intentar pasar cocaína al vecino país para pagar la quimioterapia de su hijo Fernando (13), que falleció hace un par de semanas. Ella logró, inicialmente, un permiso y pudo acompañarlo en sus últimas horas.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, oficializará desde La Paz la información en los próximos minutos, destacando la labor que realizó el Estado para poder interceder por ella ante las autoridades argentinas.

"Me voy a quedar con mis hijitas, me queda salir adelante, trabajar para mantenerlas a ellas y no volver a separarme (...) La verdad que con lo que me pasó con mi hijito no sé si lo voy a superar y voy a hacer todo por mis hijas que me quedan, y salir adelante. Y mi hijito que nos cuida a las cuatro desde arriba. Sé que nos va a iluminar siempre a mí y a sus hermanas", contó Claudia a Infobae.

La directora nacional de Defensa Pública, Wilma Blazz, junto al cónsul boliviano en Jujuy, Nelson Guarachi, y el representante de la Cancillería, Lindo Omar, se constituyeron en esa ciudad para reunirse con el responsable del Juzgado Federal y conocer los detalles del proceso que lleva adelante la justicia argentina en contra de la señora