Jueza del caso Siñani denuncia amenazas y pide garantías

La jueza Claudia Castro, asignada al caso Tersa, que involucra al concejal de La Paz, Fabián Siñani, denunció este viernes que recibió agresiones físicas y hasta amenazas de muerte y pidió las garantías necesarias para desarrollar su labor.

En conferencia de prensa, la autoridad jurisdiccional señaló que ayer durante el cuarto intermedio de la audiencia de acción de libertad del concejal Siñani fue agredida física y verbalmente por un grupo de personas.

“Un grupo de choque, me ha agredido físicamente, me ha arrebatado mi celular y me ha amenazado de muerte si voy a seguir conociendo el caso contra el señor Siñani y el caso Anapol”, señaló, de acuerdo al reporte del portal 'Oxígeno'.

Recordó que el día de la audiencia de medidas cautelares, en las que dispuso la detención domiciliaria para el concejal paceño, los fiscales del caso también fueron agredidos.

“Estoy solicitando garantías para poder desarrollar mi labor, no por ser autoridad me encuentro exenta de ser madre de familia y mujer”, aseveró.

