Joven de 19 años fue secuestrada más de dos años por su profesor

Olga Z.S. de 19 años de edad estuvo, por más de dos años, raptada por su profesor de Literatura Juan G., quien la explotó sexual y laboralmente. Producto del hecho, la joven tuvo un hijo.

El abogado de la víctima, Juan Carlos Escalante, contó que todo comenzó cuando ella, a sus 17 años, estudiaba en una comunidad del municipio de Apolo (La Paz) y su agresor, que era su profesor de Literatura, la habría agredido sexualmente y embarazado.

Explicó que el sindicado, aprovechando la participación de Olga en los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales de 2017 en la ciudad de La Paz, la llevó con engaños a un cuarto en la zona de Villa Adela de El Alto. Allí la retuvo durante toda la gestación.

"Por un buen tiempo no me dejaba salir, me encerraba con candado. Después he tenido a mi hijo", afirmó la joven, en contacto con los medios.

Ante la desaparición de Olga, sus familiares la reportaron, el 11 de julio de 2017, como desaparecida.

"El agresor la rapta y la lleva a un cuarto en la ciudad de El Alto, durante todo su embarazo estaba encerrada", precisó el jurista.

Tras dar a luz a su bebé, el agresor le quitó el bebé a la joven y la envió a Chile para trabajar como ayudante de cocina.

La joven habría retornado en abril a la urbe paceña para ver a su hijo y denunciar a su agresor, pero éste logró encerrarla nuevamente.

No obstante, el anterior domingo la muchacha recién pudo escapar de su captor y pidió ayuda a sus tres hermanos que viven en la ciudad de La Paz.

Entonces, denunció al hombre por rapto tras conocer que había sido detenido por la Policía por otros casos de violación.

Este sábado, la Justicia determinó la detención preventiva del acusado en la cárcel de San Pedro, para lo cual era llevado a celdas judiciales por personal de seguridad. Antes de ser trasladado, el hombre se quitó la vida en el Tribunal de Justicia de La Paz.